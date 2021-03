DA OG NÅ: Til venstre: Pete Doherty i 2007, på vei ut fra en rettssal i London etter nok en arrestasjon. Til høyre: Pete Doherty på landsbygda i Frankrike nå nylig. Foto: STELLA PICTURES

Pete Doherty: − For øyeblikket er jeg ganske ren

En av tidenes mest notorisk festglade rockstjerner sier han har byttet bort det meste av dop mot mat og søvn.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Som frontfigur i bandene The Libertines og Babyshambles ble Pete Doherty (42) en mye omtalt artist, særlig i perioden 2006–2007.

Dohertys artistiske virke var primært populært i hans hjemland, Storbritannia.

Hans festvaner – og evige runddans med politi og rettsvesen som følge av dem – ga ham imidlertid internasjonal berømmelse som en av de mest skandaleomsuste rockstjernene noensinne.

Doherty var i et kjærlighetsforhold med modellstjernen Kate Moss da ting stod på som verst, og ble ikke mindre berømt av det.

– Elsker søvn

Nå ser det imidlertid ut til at Doherty har endret livsstilen en smule, selv om det er knapt halvannet år siden han ble arrestert i en forstad til Paris, for besittelse av kokain.

Den britiske avisen The Sun publiserte nylig bilder av ham tatt i den landlig idylliske franske småbyen Étretat, ute på tur med kjæresten Katia De Vidas og hunden deres.

HUNDELIV: Pete Doherty og kjæresten Katia De Vidas på tur med sin firbente venn. Foto: STELLA PICTURES

I kjølvannet av bildene har The Sun fått Doherty i tale.

Ifølge avisen sier han at han for det meste holder seg unna rusmidler nå, og at søvn og ristet brød med fransk ost er hans nye «guilty pleasures».

– I årevis var jeg oppe i fem eller seks dager i strekk, så sov jeg i et døgn. Nå elsker jeg søvn. For øyeblikket er jeg ganske ren. Jeg har sluttet med heroin og ketamin, sier Doherty til The Sun.

STJERNEPAR: Pete Doherty og Kate Moss i 2006. Foto: Julien Behal/PA Wire

42-åringen forteller videre at han drikker alkohol, om enn i moderate mengder.

– Jeg liker å eksperimentere, lager cocktails med champagne, litt rom, appelsinjuice. Nå høres jeg ut som en alkoholiker, men det er jeg ikke – jeg liker et godt glass vann.

Tilværelsen i Normandie er også langt unna en annen fristelse han kunne tenkt seg:

– Jeg skulle gjerne hatt en Big Mac, men får ikke tak i. Nærmeste McDonalds er 40 minutter unna, sier han ifølge avisen.

NORGESBESØK: Pete Doherty i aksjon på Øyafestivalen i 2005, hvor han kastet opp på scenen. I forkant ble han anholdt i flere timer på Gardermoen. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Solid frokost

I 2018 ble det også oppmerksomhet rundt Dohertys nyvunne matvaner.

Da stakk han innom Dalby Cafe i den britiske småbyen Margate. Cafeen har et fast tilbud på en 4000 kalorier tung megaversjon av engelsk frokost – som er gratis hvis du får i deg rubb og stubb.

Doherty fikset biffen, og ble foreviget av innehaver:

I Dohertys nye band, Peter Doherty & The Puta Madres, er kjæresten Katia De Vidas med i besetningen, på piano og keyboard. Gruppen har foreløpig kun satt forsiktige spor etter seg.

Når Doherty børster støvet av The Libertines, drar de imidlertid titusener av tilskuere til innbringende festivalkonserter i hjemlandet. Bandet turnerte sist på tampen av 2019.

GJENFORENT: Pete Doherty på scenen med bandkollega Carl Barat i The Libertines i 2014. Foto: JOSE JORDAN/AFP

Samme år fortalte han The Guardian at «en del av ham» ønsket å være rusfri, for å komme i bedre kontakt med egne følelser.

– Jeg ville vært en ressurs! Jeg ville hatt penger og selvfølelse og rene hender.