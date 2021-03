DOBBEL (U)LYKKE: TIX mener han har reduserte vinnersjanser på Spellemann. Foto: Hanna Kristin Hjardar

TIX til fansen om Spellemannprisen: − IKKE stem

Å være dobbelnominert til kategorien «årets låt» er slett ikke noen fordel, mener artisten som nå oppfordrer sine følgere til å heie frem kun én av de to låtene han kan vinne med.

Av Thomas Talseth

Mandag denne uken åpnet NRK for publikums stemmer til Spellemann-kategorien «årets låt».

Avstemningen foregår kun gjennom inneværende uke, og flere av de nominerte var mandag raskt ute på stemmefiske i sosiale medier.

Andreas «TIX» Haukeland (27) var en av dem – men hans appell til sine følgere skilte seg noe ut.

«IKKE stem på «Kaller på deg»! Siden jeg har to låter som er nominerte halveres vinnersjansene fordi stemmene blir fordelt på to forskjellige låter», skrev TIX på sin Instagram-story.

Melodi Grand Prix-vinneren oppfordrer heller følgerne sine til å stemme på den andre låten han er nominert for, «Karantene».

Til VG sier TIX at han mener det er en klar ulempe å være dobbelnominert.

– Men det er fortsatt en stor ære å bli nominert. Rett og slett et ekte luksusproblem!

Han nøler ikke med å slå fast at den nå noe stefaderlig behandlede «Kaller på deg» er «en stor låt».

– Men jeg synes ikke den utmerker seg som «årets låt». Derfor ber jeg fansen min om å stemme på «Karantene». Det er den jeg føler virkelig kommer til å stå igjen som lydsporet til året 2020, og ikke bare en hvilken som helst poplåt. Den har vært en viktig del av folks liv, og ble til og med laget mens jeg selv satt i karantene. Dette er låten til folket.

Årets Spellemann?

Spellemannprisens nære historie taler 50/50 for/mot at TIX har grunn til å være bekymret.

Sist en artist hadde to nominasjoner i låtkategorien var for musikkåret 2018. Alan Walker var artisten, men nådde ikke til topps.

Siste doble låtnominasjon før der gikk til Kygo, for 2015. Og han vant, med «Stole The Show».

Et annet statistisk faktum kan dessuten gi TIX forhåpninger om en spesielt stor kveld 16. april: Både Kygo og Alan Walker ble kåret til «Årets Spellemann» året de hadde to låtnominasjoner.

– Å bli Årets Spellemann hadde vært en ære, sier TIX.

– Men jeg er allerede veldig fornøyd med å vite at jeg har gjort mitt beste for å levere musikk folk har funnet mye glede og trøst i det siste året.

Bjørn Rogstad er direktør i TIX’ plateselskap Universal Music, og sitter også i Spellemann-styret. På sin Instagram-story mandag oppfordret han folk til å stemme på både én og to TIX-låter – men han støtter sin artists stemmemanøver, og mener at «Karantene» ble noe av en nasjonalsang i fjorårets tidlige pandemiperiode.

– «Kaller på deg» er en catchy sak, men det henger helt på greip å trekke frem «Karantene» slik jeg ser det.

– Opp til de nominerte

I Spellemannprisens kategori-oversikt står dette om «årets låt»:

«Grunnlag hentes fra radio, salg og streaminglister. Kåres på basis av kombinasjon av statistikk og skjønn. Spesialjury beslutter

nominerte. Vinner kåres i en kombinasjon av jury og publikum.»

– Det er vanskelig å komme bort fra to nominerte TIX-låter for 2020, sier Marte Thorsby, styreleder i Spellemannprisen.

– Vi i Spellemann synes bare det er flott at de nominerte oppfordrer sine fans til å stemme på sin låt. Hvordan de ønsker å gjøre det er helt opp til de nominerte, og også da som her, når TIX oppfordrer til å stemme på en av de to nominerte låtene. Det har vi ingen problemer med.