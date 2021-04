TILTALT: Yasin Abdullahi Mahamoud (23). Foto: Polisen

Rettssaken mot svensk rapstjerne er i gang

Tirsdag begynte rettssaken mot den svenske rapperen Yasin og det som kanskje er årets største gjengrettssak i Sverige.

Av Stella Bugge

Saken oppdateres.

Det skriver Expressen som oppgir at 30 personer – hvorav flere er ledende i det kriminelle Vårbynettverket – står tiltalt.

Tiltalen gjelder blant annet forberedelse av drapsforsøk, grove narkotikalovbrudd og grove brudd på våpenloven.

Rapperen Yasin Abdullahi Mahamoud (23) er tiltalt for medvirkning til bortføring av rapkollega. Ifølge Expressens reporter kommer ikke forholdene som gjelder Yasin opp før den 22. mai ettersom det er så mange titalte og at rettssaken sannsynligvis ikke avsluttes før i andre halvdel av juni.

Aftonbladet skriver at rettssaken forventes å pågå i 35 dager.

Rapperen Yasin er en av Sveriges mest profilerte og populære artister, og musikken hans er strømmet millioner av ganger.

VG har tidligere skrevet at han og en tidligere ungdomslandslagsspiller i fotball sammen skal ha forsøkt å lure en annen rapstjerne i en bortføringsfelle, ifølge tiltalen.

Skal ha bortført rap-kollega

Planene skal ha involvert å bortføre offeret, som også er en av Sveriges største rapstjerner, fra et studio i sentrale Stockholm.

Offeret dro i stedet til et annet studio, og planen ble endret til å bortføre ham derfra, men de to fikk kalde føtter fordi de syntes det var mye politi ute den aktuelle kvelden.

I stedet ble offeret bortført og mishandlet noen uker senere. Yasin er ikke tiltalt for å ha deltatt i selve bortføringen.

Expressen skriver at for to uker siden reiste statsadvokat Anna Stråth tiltale etter flere måneders etterforskning av grove siktelser mot gjengkriminelle.

Bevisene består i hovedsak av utdrag det krypterte telefonnettverket Encrochat, som var populært blant kriminelle frem til et europeisk politisamarbeid klarte å infiltrere det og hente ut store mengder informasjon.

Vårbynätverket, skriver avisen, har de seneste årene vært en fremtredende maktfaktor i Stockholms underverden. Gjengen har ifølge politiet vært en av de største aktørene i narkotikahandelen og kobles, også ifølge politiet, til flere voldshandlinger.

Smittevernstiltak

28 av de 30 tiltalte er varetektsfengslet.

På grunn av de mange tiltalte og fordi verden er midt i en pandemi, foregår rettssaken flere steder.

– Det hadde vært en katastrofe om det blir et smitteutbrudd, sier dommer Kian Moazzez Amraée, ifølge Aftonbladet. Amraée er også er rådmann vid Södertörns tingsrätt, hvor man kan følge rettssaken.

Expressen skriver at åtte personer er på plass i sikkerhetssalen i tingretten i Stockholm, fyre sitter i en sidesal til sikkerhetssalen og ytterligere fire er med via en lenke fra en sikkerhetssal i tingretten i Södertörn.

Expressen skriver at statsadvokat Stråth går gjennom chatlogger som hun mener viser hvordan den utpekte lederen, som flyttet til Spania i fjor, detaljstyrte nettverkets økonomi herfra.