BLONDINE: Conchita Wurst avbildet fredag, under forberedelsene til Wien-ballet. Foto: Thomas Niedermueller / Getty Images

Conchita Wurst har fått nytt utseende

Publisert: 06.06.18 13:58

Fire år etter at hun vant Eurovision Song Contest i 2014 med låten «Rise like a Phoenix», har Conchita Wurst (29) gjennomgått et stilskifte.

Conchita stakk av med seieren i Eurovision i 2014 med låten «Rise like a Phoenix» og fikk samtidig kallenavnet «skjeggedamen».

Skjegget har hun fortsatt, men det er nå bleket helt lyst. Det samme er 29-åringens før så ravnsvarte hårmanke. Conchita er rett og slett blitt en skikkelig blondine.

Stjernen overrasket alle med sin nye «look» da hun i helgen kastet glans over veldedighetsarrangementet Life Ball i Wien. Temanet for festen var i år «Sound of Music», og Conchita skal ifølge nettstedet Digital Spy ha hentet inspirasjon fra rollefiguren Maria von Trapp.

Og hun skal ha gått skikkelig til verks. Det er angivelig ikke juks, selv om hun tilsynelatende hadde kort hår da hun opptrådte. Sangeren skal ha bleket både håret, skjegget, barten og øyenbrynene platinablondt. De lange svarte øyevippene har hun imidlertid beholdt.

På sin egen Instagram har 29-åringen postet flere bilder av seg selv som blond, og ett av bildene viser at håret er både kort og langt bak. På andre bilder har hun kort hår, så litt lengde-juks er det trolig ( artikkelen fortsetter under bildene):

Røpet hemmelighet

Den østerrikske artisten informerte i april i år om at hun er hivpositiv , angivelig etter først å ha blitt forsøkt utpresset av en ekskjæreste.

« Jeg har vært hivpositiv i mange år. Dette er egentlig irrelevant for offentligheten, men en ekskjæreste truer meg med at han vil offentliggjøre informasjonen, og jeg vil ikke gi noen makt til å skremme meg eller å påvirke mitt liv i fremtiden », lød det fra artisten.

Conchita Wurst er artistnavnet til Thomas Neuwirth. Når hun refererer til seg selv som artist, bruker Conchita pronomenet «hun».