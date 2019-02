DØD: Mark Hollis, her for en tid tilbake. Foto: Paul Bergen / Redferns/Getty

NME: Talk Talk-vokalist Mark Hollis er død

Den britiske rockeveteranen ble 64 år, melder flere medier.

Publisert: 25.02.19 22:19 Oppdatert: 25.02.19 22:43







Dødsfallet meldes på nettsteder som ConsequenceOfSound, NME og ResidentAdvisor.

Aller først til å kunngjøre den triste nyheten, var Antony Costello, som er gift med Hollis’ kusine. Han skriver på Twitter:

«Hvil i fred, Mark Hollis».

Han berømmer Hollis som «en fantastisk ektemann og far», og en «fascinernede mann med prinsipper».

– Sjokkert

Noen formell kunngjøring har ikke kommet, men Talk Talk-bassist Paul Webb uttrykker sin sorg over kollegaens bortgang på Facebook:

«Jeg er svært sjokkert og trist over å høre at Mark Hollis er død. Han var et musikalsk geni, og det var en ære og et privilegium og jobbe med ham. Jeg har ikke sett Mark på mange år, men i likhet med mange musikere i vår tid, har jeg blitt ettertrykkelig påvirket av hans banbrytende musikalske ideer», skriver han.

Han fortsetter med å si at Hollis var uten sidestykke når det gjaldt å skape en dybde i lyd og rom.

«Han var en av de store, om ikke den største», skriver Webb under et ungdomsbilde av seg og Hollis.

Fansen fortviler

På Twitter strømmer det nå på med sørgemeldinger og kondolanser fra hele verden. «Knusende», «hjerteskjærende» og «enormt tap», er ord som brukes.

Dødsårsaken er ikke kjent.

Talk Talk la opp i 1991. Bandet er kjent for hitlåter som «Talk Talk», «Today», «It’s So Serious», «It’s My Life», «Such A Shame», Life’s What You Make It» og «Living In Another World».

Bandet er anerkjent for å ha tatt et kunstnerisk modig valg, bort fra den listevennlige musikken de først ble kjent for. I 1988 lagde de albumet «Spirit Of Eden», som leflet med jazz- og rockteksturer og hylles nå jevnlig som et mesterverk. Det solgte imidlertid lite. Oppfølgeren «Laughing Stock» fra 1991 ble tildelt nøyaktig samme status og skjebne.

Hollis, som var med på å grunnlegge Talk Talk i 1981 og sto for de fleste låtene, har de siste årene levd tilbaketrukket. Hollis ga ut et soloalbum i 1998, men etterpå har det vært stille.