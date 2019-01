HEDERSGJEST: Maria Haukaas Mittet deler oppturer og nedturer i kveldens episode. Foto: TV 2

«Isdronningen» Maria Haukaas Mittet: – Skulle gjerne sluppet meg mer løs

MUSIKK 2019-01-26T07:23:29Z

I kveldens «Hver gang vi møtes» snakker Maria Haukaas Mittet (39) om destruktive tanker og tiden da hun følte seg utenfor. Men tårene har hun stålkontroll på.

Publisert: 26.01.19 08:23

«Hver gang vi møtes» er gråte-TV . Årets sesong ser ikke ut til å bli noe unntak. Også i kveld blir det følelsesladet, men hedersgjesten selv er påfallende behersket. Mens de andre rundt bordet tørker tårer, er Maria i kontroll gjennom hele episoden.

– Hvis emosjonene tar over, så føler jeg at jeg går glipp av noe. Hver gang det kommer en tåre eller to, så lager gjerne mine nærmeste så mye oppstandelse rundt meg. Og sånn type oppmerksomhet har jeg liten lyst på, så jeg gråter ytterst sjelden på egne vegne. Det skjer så å si ikke. Men på andres vegne kan jeg gjerne felle tårer, sier Maria til VG.

– I så måte skulle jeg skulle gjerne sluppet meg mer løs i «Hver gang vi møtes» enn det jeg gjorde.

Om selvskryt

Tidlig i programmet betror 39-åringen at hun er «ekstremt dårlig» til å ta imot komplimenter. Til VG sier hun at det er en ren refleks at hun sliter med å hylle seg selv.

– Når folk sier om seg selv at de er jævlig gode til noe, så skvetter jeg og tenker «Skitt, tør du å si det?». Men det bør man jo absolutt kunne si. Jeg skulle gjerne klart det, men det er vanskelig.

Det nærmeste Maria kommer tårer er da Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (30) fremfører en av hennes låter.

– Nå fikk du isdronningen til å piple litt, sier hun.

– Isdronning er et ord du bruker om deg selv flere ganger på TV, hvorfor?

– Huff, det er nok ingen god betegnelse på seg selv. Det er ikke det at jeg ønsker å ha så mye kontroll, men det har bare blitt sånn. Jeg har jo et indre følelsesliv, selv om det ikke kommer gjennom på utsiden. I stedet har jeg alltid levd ut følelsesregisteret gjennom musikken, svarer Maria.

Når Maria er i en karakter, har hun nemlig ingen problemer med å gråte.

– Jeg er vel en merkelig sammensatt person.

TV-seerne kjenner henne som blide og sprudlende Maria, artisten som ble barnestjerne gjennom «Annie», og som siden ble TV-kjendis i «Idol» (2004) . Hun har svingt seg i «Skal vi danse» , vunnet MGP og gjort det sterkt i Eurovision Song Contest (2008) . Ikke minst kuppet hun «Stjernekamp» i 2015.

Da Maria som storfavoritt røk ut av «Idol» , var hun den eneste i TV-studio som tok nyheten med fatning. « Bare Maria tok utstemmingen med et smil », skrev VG dagen derpå.

Hakket på seg selv

Men det ble starten på en solid nedtur for Senja-jenta. Hun forteller på TV om hvordan hun plutselig sto alene og følte at «ingen ville ta i henne». Og at hun hadde et mantra i hodet, som fortalte henne hvor stygg og tykk hun var. I denne perioden var det også vanskelig å møte folk.

– Jeg var destruktiv i tankemønsteret mitt, sier hun på skjermen.

Overfor VG utdyper hun:

– Utseendet er jo det enkleste å angripe ved seg selv når noe butter. Da har man noe håndfast å ta tak i. Det er lett å hakke på noe man ser hver dag.

Maria føler det er viktig å dele disse indre tankene.

– Kanskje det kan hjelpe dem som kommer etter, sier hun.

I barndommen følte Maria seg utenfor. Hun forteller til de andre rundt bordet at hun alltid har hatt vanskeligheter med å passe inn. Ingen andre hadde samme karrieredrøm som henne.

Maria presiserer overfor VG at hun aldri ble mobbet.

– Det er nok en slags ensomhet som de fleste mennesker har, men som noen opplever sterkere enn andre. Man lengter etter den uforbeholdne kjærligheten fra flere enn familien, og har kanskje et større behov enn samfunnet rundt kan gi. Men på ungdomsskolen ble det rosenrødt vennskapsmessig, smiler hun.

Kjærligheten

Maria giftet seg med musiker og skuespiller Hans Marius Hoff Mittet (41) i 2010. Paret møttes på «Fame»-skolen Bårdar i 2000 og ble kjærester ett år senere. Sammen har de to sønner på to og fem år .

I kveldens program forklarer Maria at ektemannen er den myke og følsomme. Også i denne sammenhengen omtaler hun seg selv som «isdronning».

– Det hender vi presser hverandre opp i hjørnet, men Hans Marius er en vanvittig god støttespiller mentalt og faglig. Han er verdens beste far til våre barn, og er kjærlig og engasjert i alt, sier hun til VG.

– For meg er han helt uvurderlig. Jeg har ikke prøvd så mange andre kjærester, så jeg har ikke mange å sammenligne med. Men jeg vet at jeg sitter på gull, og jeg vil aldri, aldri gi det fra meg.

Turnéklar

«Hver gang vi møtes» har resultert i samarbeid mellom Maria og Lars Bremnes (54), som hun alltid har sett på som et stort forbilde og en inspirasjonskilde.

– Vi legger ut på turné 28. februar og skal holde på helt til 12. april, da runder vi av på Chat Noir i Oslo. Jeg gleder meg, sprudler hun.

