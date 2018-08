GRAVID: Beyoncé med to Grammy-priser 12. februar i fjor, like etter at hun hadde delt nyheten om at hun ventet tvillinger. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Beyoncé snakker ut om hastekeisersnitt og tvillinger på intensiven

Publisert: 07.08.18 05:31 Oppdatert: 07.08.18 06:52

I en serie essays i Vogue, forteller Beyoncé (36) om tvillingfødselen og om presset for å gå ned i vekt.

Artisten har fortalt tekstene i septemberutgaven av Vogue til journalisten Clover Hope.

– Etter min første fødsel trodde jeg på det samfunnet sa om hvordan kroppen min burde se ut. Jeg presset meg selv til å gå ned all baby-vekten på tre måneder, og planla en liten turné for å sikre at jeg gjorde det. Når jeg tenker tilbake på det, var det galskap, sier Beyoncé.

7. januar 2012 fikk hun og ektemannen Jay-Z datteren Blue Ivy Carter. I februar i fjor erklærte hun at paret ventet tvillinger , med et spektakulært bilde på Instagram.

Beyoncé sier hun tilnærmet seg denne graviditeten veldig annerledes.

– Jeg veide 99 kilo den dagen jeg fødte Rumi og Sir . Jeg var hoven av svangerskapsforgiftning og hadde vært sengeliggende i over én måned. Min og babyenes helse var i fare, så jeg fikk et haste-keisersnitt, skriver hun.

Ifølge artisten ble det mange uker på NICU, som er nyfødtintensivavdelingen, og hun skryter av mannen Jay-Z som var en enorm støtte – noe hun ikke innså før mange måneder senere. 36-åringen beskriver hvordan hele hennes indre føltes annerledes etter fødselen – som jo var en større operasjon.

Egenkjærlighet

– Noen av organene dine flyttes midlertidig, og i noen tilfeller midlertidig fjernet, under en slik fødsel. Jeg er ikke sikker på at alle forstå det. Jeg trengte tid for å heles og å bli frisk, forteller hun og legger til:

– I løpet av den tiden ga jeg meg selv egenkjærlighet og egenpleie, og jeg omfavnet at jeg var rundere. Jeg aksepterte hva kroppen min ville være.

Beyoncé sier hun begynte å forberede seg til Coachella-opptredenen etter seks måneder. Da spiste hun vegansk midlertidig og kuttet kaffe, alkohol og alle fruktdrikker. Men hun understreker at hun var tålmodig med seg selv og verdsatte kurvene sine.

– Jeg tror det er viktig for kvinner og menn å se og å verdsette skjønnheten i sine naturlige kropper. Det er derfor jeg kuttet parykkene og hår-extensions og brukte lite sminke for denne photoshooten. Den dag i dag er armene, skuldene, brystene og lårene mine rundere. Jeg har en liten mamma-mage, og jeg har ikke noe hastverk med å bli kvitt den. Jeg synes den er ekte, beskriver hun.

Hun sier hun vil gå i beist-modus og jobbe ræva av seg når hun er klar for en «six-pack», men at hun for tiden føler hun og magen er skapt for hverandre.

I tekstene i Vogue snakker Beyoncé også om sine røtter, hvordan hun ønsker å åpne dører for andre, og om hva hun håper vil bli sin arv.

– Nå er jeg veldig takknemlig. Jeg aksepterer hvem jeg er og jeg vil fortsette å utforske hver centimeter av sjelen min og mitt artisteri. Jeg vil lære mer, lære bort mer og leve livet til det fulle, sier hun.