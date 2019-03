KRITIKER: Egon Holstad, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø, går hardt ut mot NRK og boikotten av Michael Jacksons musikk.

Ut mot NRK-boikott av Michael Jackson: – Moralsk posering

Egon Holstad, kommentator iTromsø reagerer kraftig på NRKs boikott av Michael Jackson. - Hvor skal dette ende? Skal NRK slutte å vise filmer av Harvey Weinstein på grunn av overgrepsanklagene mot ham? Skal NRK slutte å vise Derrick fordi Horst Tappert hadde en fortid som nazist?

Holstad reiser spørsmålet etter at han tok et mandag tok et oppgjør med NRKs boikott av Michael Jackson .

Søndag ble første del «Leaving Neverland» vist i USA. En dokumentar som vekker stor oppsikt og debatt over store deler av verden. Også i Norge. Ikke minst etter at NRK mandag formiddag besluttet å fjerne Michael Jackson fra spillelistene til kanalene P1, P13 og P1+

– NRK gjør klokt i å gjøre om på denne beslutningen, sa Holstad i en debatt i Dagsnytt 18 med musikksjef i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne.

– Det er en dum avgjørelse jeg og mange andre betviler motivene bak. Derfor bør man endre på den, utdyper Egon Holstad overfor VG

– Jeg synes det er problematisk at NRK gjør dette så halvveis, På tre kanaler i to uker, samtidig som programlederne kan spille Michael Jackson etter eget ønske. Dette skjer tilfeldigvis samtidig som NRK viser en omstridt dokumentar, fortsetter Holstad.

MUSIKKSJEF: Vanligvis ville vi spilt Michael Jackson 4–5 ganger i uken på P1 og på P13. Det justerer vi på nå. Det er bare disse to kanalene som spiller Michael Jackson til vanlig nå, sier Knut Henrik Ytre-Arne. Foto: Frode Hansen

– Vi lager en Michael Jackson-spesial på NRK P1 søndag, så det kan vel knapt kalles en boikott. Men vi synes det er umusikalsk å spille Michael Jackson som underholdningsinnslag uten å kontekstualisere det i radioprogrammer som handler om helt andre ting enn musikkjournalistikk i kjølvannet av visningen av dokumentaren. Vanligvis ville vi spilt Michael Jackson 4–5 ganger i uken på P1 og på P13. Det justerer vi på nå. Det er bare disse to kanalene som spiller Michael Jackson til vanlig nå, sier Knut Henrik Ytre-Arne.

Egon Holstad skjønner ikke hvordan NRK kan ha kommet frem til denne avgjørelsen nå – og hvordan denne boikott-tanken går fra idé til praksis.

– Da Michael Jackson døde for ti år siden var det en massiv dekning av begravelsen – også i NRK. Uten at det den gang ble fremført en kritisk tanke. Til tross for at alle visste at Jackson var blitt beskyldt for og vært igjennom syv overgrepsanklager. Alle sammen endte med forlik etter at det var blitt brukt enorme pengesummer. Alle visste at Michael Jackson hadde sine svin på skogen. Det er ikke noe nytt NRK akkurat har oppdaget.- og nå kommer det nye påstander om det samme i en dokumentar. Påstander som Jackson-familien allerede har besvart med nye søksmål, fortsetter Egon Holstad.

Overfor VG reiser han også spørsmål om hvor skal dette ende.

– Skal NRK slutte å vise filmer av Harvey Weinstein på grunn av overgrepsanklagene mot ham? Skal NRK slutte å vise Derrick fordi Horst Tappert hadde en fortid som nazist. Dette blir et selvmotsigende villnis de vaser seg uelegant inn i, hvor NRK fremstår som moralsk poserende, sier Egon Holstad.

– Svaret på det siste er nei, men begge de eksemplene har blitt og vil bli diskutert, sier Knut Henrik Ytre-Arne