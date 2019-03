STREVER: Høygravide Jessica Simpson, her på en motegalla i New York før jul i fjor. Foto: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Tøffe tak for høygravide Jessica Simpson

Popstjernen (38) er skrevet ut etter enda en uke på sykehuset.

Publisert: 04.03.19 09:02







Amerikanske Simpson er gravid med sitt tredje barn, men graviditeten har vært av det krevende slaget. De siste to månedene har hun hatt bronkitt, og den store magen gjør det svært smertefullt å hoste.

Simpson skrev selv på Instagram i helgen, under et bilde av seg selv med pustemaske, at hun har tilbrakt en uke på sykehus – for andre gang på to måneder.

«Endelig hjemme», skriver hun og legger til:

«Jeg blir sakte bedre for hver dag».

Jessica Simpson gravid igjen: – Skjønner ikke hvordan det skjedde

Hun har allerede røpet at barnet i magen er en jente, som har fått navnet Birdie.

Simpson forsikrer sine 4,5 millioner følgere på bildedelingstjenesten at legene følger med på Birdie, og at babyen «har det helt strålende».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Jeg sender kjærlighet og bønner til alle andre mødre der ute som enten har gått gjennom eller går gjennom akkurat dette. OUCH», skriver hun under bildet.

Fikk du med deg? Natalie Portman hisset på seg Jessica Simpson

Simpson har gjennom hele svangerskapet vært åpen om at det er tøffe tak, og at dette svangerskapet er det tyngste til nå. Hovne føtter, oppsvulmet ansikt og problemer med å få plass til kroppen i bilseter er gjennomgående temaer på Instagram.

Men hun har humor rundt det meste. Nylig postet 38-åringen også et bilde av seg selv fra baderommet, der hun viste at hun toalettsetet knakk da hun satte seg på det.

Husker du? Jessica Simpson gikk ned nesten 30 kilo

«Jeg er på vei mot god helse og teller nå ned til jeg kan se det søte smilet henne», skriver Simpson i sin ferskeste bildepost.

Akkurat når hun har termin, er ikke kjent, men det er trolig like rundt hjørnet. Fra før har hun og ektemannen Eric Johnson (39) datteren Maxwell Drew og sønnen Ace Knute.