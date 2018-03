Plateanmeldelse: Ungdomsskolen: «Gold Rush»

Publisert: 04.03.18 12:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-04T11:51:59Z

Black Sabbath for deg som egentlig liker jazz.

ALBUM: INDIEROCK

Ungdomsskulen

«Gold Rush»

(Apollon Records/Border)

4

Denne opprinnelig bergenske trioen (1/3 har flyttet over fjellet) har ligget i en slags dvale de siste seks årene. «En slags» fordi bandmedlemmer delte bilder av at de var i studio allerede i 2015. Hva som skjedde med de opptakene er litt uklart. For alt jeg vet kan de være med her. Det er ikke så viktig.

Å påstå at dette fraværet fra offentligheten har preget dem på noe vis, ville være en grov overdrivelse. «Gold Rush» kunne fortsatt omtrent der «Secrecy» rundet av, men det gjør den på ingen måte.

Uforutsigbarheten som ligger i bandet gjør at det er vanskelig å egentlig forklare HVA det er de spiller. Som i sjanger. At det andre ganger er vanskelig å fortelle HVORDAN de spiller gjør det ikke enklere å plassere dem. Hvilket selvsagt også litt av poenget. De skal ikke settes i bås, men utforske til det ugjenkjennelige og – til tider – ugjenkallelige uforståelige.

Da de takket av sist var de kanskje det nærmeste noe norsk band har vært Mike Patton sitt eklektiske og oppløste Mr. Bungle.

Men Ungdomsskulen er smartere, mer kompromissløse og – utrolig nok – mer produktive enn Pattons innfall. Deres femte album på 11 år er enklere å forstå, enklere å like og samtidig fullt av nok motstand til at de på ingen måter kommer til å bli allemannseie.

Det tror jeg heller ikke er noen ambisjon. Kristian Stockhaus sin vokal er enda nærmere en parallell versjon av, eh, Ozzy Osbourne. Noe skuldertrekkende likegyldig, passe sur og samtidig merkelig fastlimende til de delene av hjernen som arkiverer slikt.

Bassist Frode Flatland er Lars Vaular-produsent på dagtid. Det sjøsyke mørket som de bryter fram her er ikke så langt fra den stillingen. Hør bare på alle de korrekt fengende tromme- og bassriffene som Flatland og Øyvind Solheim legger rundt Stockhaus. Og når man trodde du hadde hørt alt, kommer sannelig Kjetil Møster inn helt på tampen med en fantastisk, perfekt og helt malplassert melankolsk saksofon for å blåse det hele av. Helt uventet, og over like fort som det begynte. Ikke ulikt tre skoleår av livet de fleste av oss ikke får igjen, men som ingen ville være foruten.

BESTE LÅT: «Bad Girl»

TOR MARTIN BØE