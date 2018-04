ARTIST: Sanger og drag queen Conchita Wurst i mai 2017. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Conchita Wurst står fram som hiv-positiv

Publisert: 16.04.18 01:17

Etter å ha blitt truet av ekskjæresten, valgte Eurovision-stjernen Conchita Wurst å dele at hun er hiv-positiv.

Den østerrikske artisten delte sent søndag kveld nyheten med sine nær 300.000 følgere på Instagram. Conchita Wurst er artistnavnet til Thomas Neuwirth, som vant Eurovision Song Contest i 2014 med låten «Rise like a Phoenix». Når hun refererer til seg selv som artist, bruker Conchita pronomenet «hun».

Wurst skriver ifølge Metro s oversettelse:

«Jeg har vært hiv-positiv i mange år. Dette er egentlig irrelevant for offentligheten, men en ekskjæreste truer meg med at han vil offentliggjøre informasjonen, og jeg vil ikke gi noen makt til å skremme meg eller å påvirke mitt liv i fremtiden.»

Hun skriver også at hun har fått medisinsk behandling i flere år og at hun i mange år har vært under grensen for hva som kan påvises.

«Jeg ønsket ikke å offentliggjøre dette av flere grunner. Jeg vil nevne to av dem her: Det viktigste er min familie, som har støttet meg betingelsesløst siden dag én. Jeg ville gjerne spare dem for oppmerksomheten som følger med det å ha en hiv-positiv sønn, barnebarn og bror. Vennene mine har visst om dette en god stund, og håndterer det så fordomsfritt som jeg kan ønske for alle.»

«Den andre grunnen er at jeg mener det er informasjon som i hovedsak kun er relevant for dem som har seksuell kontakt som en mulighet.»

Wurst konkluderer:

«Å stå fram er bedre enn å bli avslørt av noen andre. Jeg håper å få mot til å kjempe mot stigmatiseringen av mennesker som er smittet med hiv.»

Artisten understreker også at hun er ved god helse:

«Til fansen: Selv om informasjonen om min hiv-status er ny, er ikke min status det: Jeg er frisk, og jeg er sterkere og mer motivert og frigjort enn noensinne. Takk for deres støtte!»

