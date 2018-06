ROCKEHELT: Chris Cornell tok sitt eget liv i mai i fjor. Foto: UNIVERSAL

Tenåringsdatteren med sterk hyllest til avdøde Chris Cornell

Publisert: 19.06.18 21:19

MUSIKK 2018-06-19T19:19:06Z

13 år gamle Toni Cornell har postet en video der hun og pappa Chris Cornell synger Prince-klassikeren «Nothing Compares 2 U».

« Du var alltid der for meg og ga meg mot når jeg manglet det », skriver Toni på YouTube til minne om sin berømte far, som tok sitt eget liv 18. mai i fjor .

13-åringen skriver at hun «savner pappas kjærlighet hver dag», og at de hadde et helt spesielt forhold.

Toni forteller ikke når duetten ble spilt inn, men forklarer at det var en «fantastisk opplevelse» å synge sangen sammen med faren.

« Jeg skulle ønske jeg kunne gjenta det 100 ganger. Det vet jeg du ville ønsket også », skriver hun under videoopptaket som ble postet mandag, på den amerikanske farsdagen.

Bildet som følger låten, er av Chris og datteren da hun var baby ( artikkelen fortsetter under ):

Det var Prince som skrev «Nothing Compares 2 U», men det var etter at Sinéad O’Connor spilte den inn at den virkelig ble en hitballade.

Toni har tidligere forklart at hun ble stor fan av Prince etter at hun så filmen «Purple Rain» sammen med sin far.

På opptaket ungjenta har lagt ut, er det hun som i hovedsak fremfører låten, mens faren korer og synger annenstemme.

« God farsdag, pappa, ingen kan måle seg med deg », avslutter hun minneteksten.

Cornell, også kjent som frontfigur i Audioslave og Soundgarden, ble bare 52 år.

Det er ikke første gang datteren hedrer sin avdøde far musikalsk. I august i fjor sang hun «Hallelujah» sammen med One Republic på «Good Morning America».

Cornell etterlot seg to barn til, på 12 og 17 år. Tilbake satt også en sønderknust enke , som i sorgen over ektemannen skrev et åpent brev til sin kjære .

