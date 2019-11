RETURNERER: Rapperen A$AP Rocky gjør Sverige-comeback bare et halvt år etter at han ble dømt for å ha banket en 19-åring i landet. Foto: Ferdy Damman / ANP

A$AP Rocky gir tilbake til fengselet i Sverige

Rapperen som «aldri skulle tilbake til Sverige» har nå snudd, og vil donere konsertoverskudd til det svenske fengselssystemet.

Nå nettopp

Tidligere denne måneden kom den overraskende nyheten om at rapperen som satt varetektsfengslet i Stockholm i flere uker, kommer tilbake til landet for å holde konsert.

Nå melder han at han også vil gi tilbake til fengselet han satt varetektsfengslet i.

Donerer penger til fengselet

Forrige uke snakket Rakim Mayers, best kjent som A$AP Rocky, for første gang offentlig etter at han ble arrestert i Sverige.

På en konferanse i Los Angeles sa rapperen, ifølge Forbes, at han fikk god kontakt med flere av de innsatte i det svenske fengselet, og at flere av dem var unge menn som likte hip hop.

– Da jeg gikk gjennom den situasjonen, så jeg hele tiden på TV og så svenske fans vise meg så mye kjærlighet. Jeg vil nå gi det tilbake, sier han.

Han sier videre at mesteparten av overskuddet fra konserten i Sverige vil gå til innsatte og forbedring av svenske fengsel.

Ifølge Forbes har han også designet nye drakter og uniformer for fengselet han satt i.

Omtalte fengselet som inhumant

I sommer kunne internasjonale medier melde om det som ble beskrevet som inhumane forhold i fengselet A$AP Rocky satt i.

Blant annet skrev TMZ at rapperen sov på en yogamatte uten tepper, at vannet var skittent og at maten var uspiselig.

«De første fem dagene spiste han ett eple om dagen, og det var det,» skrev de videre.

Etter at han ble løslatt skrev TMZ også at rapperen aldri ville returnere til Sverige.

Sjefen i det aktuelle fengselet gikk hardt ut mot anklagene, og hevdet på sin side at fengselet var nyrenovert og at forholdene er bra.

Dømt for å ha slått og sparket 19-åring

Det var i forbindelse med forrige konsert i den svenske hovedstaden rapperen ble en verdensnyhet som engasjerte den amerikanske presidenten.

Han og flere av hans medarbeidere ble pågrepet i etterkant av konserten han holdt på Smash-festivalen på Olympiastadion i Stockholm 2. juli. Han var mistenkt for 30. juni å ha mishandlet en mann som skal ha blitt overfalt av flere mens han lå nede, og A$AP satt varetektsfengslet fra 5. juli til rettssaken startet 30. juli.

2. august ble han løslatt og forlot Sverige. 14. august ble Mayers sammen med to andre amerikanere, angivelig hans livvakter, funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate. De ble dømt til betinget fengsel samt til å betale den fornærmede 12.500 svenske kroner i erstatning. Meyers har ikke anket dommen.

Publisert: 19.11.19 kl. 08:01

