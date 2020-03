STJERNEPAR: Paulina Porizkova og Ric Ocasek på en premiere i New York i 2013. Foto: © Steven Bergman / AFF-USA.COM / AFF

The Cars-vokalist fjernet ekskona fra testamentet før han døde

Supermodell Paulina Porizkova (54) fikk sjokk da hun fant ut at Ric Ocasek hadde forandret testamentet sitt.

Frontfigur, vokalist og primus motor i det amerikanske rockebandet The Cars ble funnet død i hjemmet i New York 15. september i fjor. 75-åringen døde av hjertesvikt.

Det var hans fraseparerte kone som fant ham død i sengen. Porizkova og Ocasek ble separert i mars 2017 etter 28 års ekteskap. Sammen har det tsjekkiskfødte paret to sønner på 21 og 25 år.

Bakgrunn: – Vi er fullstendig ødelagt

I et TV-intervju på CBS’ «Sunday Morning» letter Porizkova på sløret om tiden både før og etter eksens brå bortgang. Blant annet forteller 54-åringen at hun forut for separasjonen følte at hun var den eneste som gjorde en innsats for å holde liv i ekteskapet.

– Kanskje det var aldersforskjellen. Kanskje det var for energitappende å elske meg. Det er mulig, sier Porizkova, som var 21 år yngre enn ektemannen.

Føler seg sviktet

Supermodellveteranen hevder ellers at hun har investert hver krone hun har tjent opp gjennom livet i familien. Derfor kom det som et sjokk da hun etter Ocaseks død fant ut at han hadde fjernet henne som begunstiget i testamentet.

– Det har gjort sorgprosessen veldig, veldig vanskelig. Jeg ville gjerne ha muligheten til å være trist – og savne ham – uten i tillegg å føle meg så utrolig såret og sviktet. For ja, jeg føler meg sviktet. Det skal være sikkert, sier hun med ettertrykk.

Porizkova vil aldri få svaret på hvorfor eksmannen valgte å fjerne henne fra testamentet.

– Og akkurat det stinker, sier hun.

les også Supermodell vraket som «Top Model»-dommer

Modellikonet forklarer at følelsene svinger fra dag til dag, og at hun har slitt med depresjoner etter dødsfallet.

– Men dette er virkeligheten min nå, og jeg må lære å bruke vingene mine.

Skilsmisseforhandlingene var i gang da Ocasek brått døde. Meen selv om paret var separert, bodde de under samme tak.

– Han var fortsatt den mannen jeg elsket, og som jeg hadde vokst opp sammen med. Jeg kunne ikke forestille meg livet uten ham, sier 54-åringen i TV-intervjuet.

– Det var forferdelig – det aller verste jeg har opplevd i hele mitt liv, sier hun om øyeblikket da hun fant eksmannen død.

Porizkova slo gjennom som 17-åring – i prestisjetunge i Sports Illustrated. Hun etablerte seg som en av verdens mest ettertraktede modeller på 80- og 90-tallet.

The Cars er kjent for blant annet hitballaden «Drive» fra i 1984. Det var under innspillingen av denne musikkvideoen at han og Porizkova ble kjent og forelsket seg. De giftet seg i 1989.

Publisert: 02.03.20 kl. 11:31

