ROCKEVETERANER: F.v.: Sergio Pizzorno, Tom Meighan, Chris Edwards og Ian Matthews på NME Awards I 2015. Foto: Jonathan Short / AP

Kasabian-vokalisten slutter i bandet

Frontfigur Tom Meighan (39) gir seg i rockebandet han selv var med å starte for over 20 år siden.

Meighan og bandkollegene skal i fellesskap ha kommet frem til at det beste er om 39-åringen trekker seg ut av Kasabian.

«Tom sliter med personlige problemer, noe som har påvirket hans oppførsel over ganske lang tid», lyder det i en kunngjøring.

«Nå vil han bruke all sin energi på å få livet på rett kjøl igjen. Vi kommer ikke til å kommentere dette ytterligere», heter det videre i meldingen som blir møtt med fortvilelse fra fansen på Twitter.

Kasabian betraktes som et av Storbritannias mest berømte rockeband og kan skilte med opptredener på festivaler som Glastonbury, Reading og Leeds. Meighan har vært vokalist helt siden oppstarten i 1997. De har også besøkt Norge flere ganger.

Blant de mest kjente låtene er «Club Foot», «Fire», «Where Did All The Love Go» og «L.S.F (Lost Souls Forever)».

NORGE: Sergio Pizzorno og Tom Meighan i kasabian under et intervju med VG i Oslo i 2004. Foto: Knut Erik Knudsen, VG

Meighan har tidligere vært åpen om psykiske problemer, skriver musikkmagasinet NME. De opplyser også om at Meighan så sent som i forrige måned informerte om at album nummer syv var på trappene.

Hvordan frontfigurens avgang vil påvirke bandets videre virksomhet, er uvisst.

Bandnavnet er hentet fra Linda Kasabian, et medlem i gjengen til den beryktede amerikanske massemorderen Charles Manson, «The Manson Family».

Publisert: 06.07.20 kl. 14:53

