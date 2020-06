TIL SAK: Rita Eriksen mener hun hadde en bindende avtale, og går til sak. Foto: Terje Bringedal

Rita Eriksen til rettssak etter avlyst juleturné

Den tidligere «Stjernekamp»-vinneren Rita Eriksen saksøker produksjonsselskap for tapt arbeidsinntekt etter at Anita Skorgan trakk seg fra juleturné.

Tidligere «Stjernekamp»-vinner Rita Eriksen (54) og Melodi Grand Prix-ikon Anita Skorgan (61) er navn som trekker store tilskuertall på det som har blitt mange norske artisters viktigste inntektskilde: Julekonserter.

Sommeren 2018 var de to i gang med planlegging av et nytt juleturnékonsept, med tanke på oppstart de siste månedene av 2019.

Men underveis gikk noe skeis – og 25. mars 2019 trakk Anita Skorgan seg fra prosjektet.

Tapt fortjeneste

Dette fremgår av sluttinnlegg til Oslo tingrett, som denne uken behandler et søksmål hvor Rita Eriksen krever erstatning for tapt fortjeneste fra produksjonsselskapet Over Norge AS. Sistnevnte var involvert i planene for julekonsertene.

Striden står om hvorvidt partene hadde en bindende avtale da det ble satt en stopp for planene, som følge av Skorgans exit.

Eriksen ber retten om selv å vurdere hvor stort beløp hun har krav på dersom hun vinner frem i saken.

JULEVETERAN: Anita Skorgan på julekonsert i Tromsø 2001. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I arbeidet med å sette sammen en turné med Skorgan, trakk Eriksen seg fra det allerede etablerte konseptet «Julenatt» for 2019.

Hun var med på «Julenatt» i 2018 sammen med artister som Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen. Eriksen var der garantert et minimumshonorar på 400.000 kroner, og fikk i tillegg 30.000 i bonus.

Da Skorgan trakk seg i mars 2019, var det ifølge Eriksens advokat ikke mulig for henne å returnere til «Julenatt».

«Det var på dette tidspunktet for sent for Eriksen å få i stand en tilsvarende turné for året 2019. Det tar flere måneder å planlegge en slik turné, og aktuelle konsertlokaler blir booket lang tid i forveien», heter det i innlegget.

«Eriksen har derfor kun hatt tre julekonserter i 2019, og da gjennom å nedlegge et betydelig merarbeid.»

Skorgan endte for sin del med 23 julekonserter i 2019, i konseptet «Deilig er jorden», sammen med blant andre Rein Alexander.

Den skrinlagte turneen med Eriksen og Skorgan lå an til å få et omfang på 25 konserter.

Anslått tap over halv million

Eriksen anslår at hennes inntekter i årene fremover vil være «vesentlig lavere» enn de ville vært med henne og Skorgan i tospann, et konsept som var ment å skulle gå over flere år.

«Det er vanskelig for Eriksen å oppnå tilsvarende omfattende og attraktiv juleturné som den avlyste turneen, og som turneen «Julenatt», som hun nå er ute av. Eriksen og Dag Vagle fortsetter sitt samarbeid og har til sammenligning klart å booke cirka ti konserter for 2020», skriver hennes advokat Maja Glad Pedersen.

Eriksen anslår sitt reelle tap til å ligge et sted mellom 500.000 og 600.000 kroner.

FARTSTID SAMMEN: Rita Eriksen og Anita Skorgan utgjorde trioen Queen Bees sammen med Marianne Antonsen (i midten), her i 2005. Foto: Tore Berntsen

– Vi mener at dette kravet er urettferdig, sier Over Norges advokat Tony A. Vangen til VG.

– Over Norge er de som sitter med svarteper økonomisk her; det er de som har hatt de største utgiftene til produksjonen og det er de som har tatt den største risikoen økonomisk.

Begge parter har kommet med forslag til minnelig løsning. Eriksen har fremsatt et forlikstilbud på 250.000. Over Norge har tilbudt vilkår for senere produksjoner i samarbeid med Eriksen. Partene har avvist hverandres forslag.

– Dramatiske restriksjoner

I sitt innlegg påpeker Over Norge at planleggingen, som hadde foregått både skriftlig og muntlig, «ikke var tilstrekkelig konkludent til at avtale om honorering var inngått». De påpeker blant annet at bonuser ikke var avklart.

«En innledende e-post hvor det diskuteres en garantisum kan ikke være tilstrekkelig for at bindende avtale er inngått. Noe slikt ville medføre dramatiske restriksjoner på e-postkorrespondanse i næringslivet forut for endelige avtaler», skriver Vangen.

SPYDSPISS: Rita Eriksen i 2012, da hun ble tidenes første vinner av «Stjernekamp» på NRK. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix

Produksjonsselskapet mener videre at det var mange uavklarte detaljer som tilsier at samarbeidet ikke var fastsatt, og viser til korrespondanse med Skorgan som understøtter dette.

I en e-post fra Anita Skorgan fremgår det blant annet at det var usikkerhet knyttet til hvilke musikere som skulle brukes under julekonsertene.

Over Norge ber retten merke seg at de i sin korrespondanse med Skorgan der hun trekker seg, ikke hevder at hun er avtalebundet til dem.

Eriksens advokat skriver på sin side at de mener Over Norge brøt en avtale da de avlyste turneen, og at selskapet må ta ansvaret selv om avlysningen skyldtes Skorgans beslutning om å trekke seg.

Åtte måneder før krav

En del av striden kretser rundt Rita Eriksens helsetilstand i perioden rundt da Skorgan trakk seg. Retten har avgjort at denne delen av saken unntas offentlighet.

Eriksen og hennes advokat er imidlertid tydelige på at dette etter deres oppfatning ikke ga Over Norge grunnlag for å avlyse turneen.

Over Norge viser for sin del til at det var forhold på Eriksens side – «selv om disse skulle være uforskyldt» – som medførte avlysningen.

De påpeker også at det går åtte måneder fra at Eriksen erkjenner i en tekstmelding at turneen ikke blir noe av, til hennes erstatningskrav kommer.

VG har vært i kontakt med både Rita Eriksen og hennes advokat. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Det gjør heller ikke Anita Skorgan. Hun er innkalt som vitne i saken.

Skorgans og Eriksens artistkollega Inger Lise Rypdal er også kalt inn som vitne i saken.

Publisert: 09.06.20 kl. 18:46

