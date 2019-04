FAMILIE PÅ SCENEN: Pink sammen med ektemannen Cary hart og datteren Willow sammen på scenen under 2017 MTV Video Music Awards Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pink slutter å dele bilder av barna i sosiale medier

Har måttet tåle mange stygge kommentarer etter at hun publiserte en video av sønnen Jameson (2)

– Det er så mange på sosiale medier som går etter meg hele tiden - og i forbindelse med denne videoen ble det ekstra ille, forteller Pink i et intervju mandagens utgave av TV-programmet The Ellen De Generes Show

Det er nettstedet ET som omtaler denne saken. Videoen som Pink publiserte på instagram-profilen sin i februar viser Jameson som leker med biler - men da en av bilene ruller rundt, utbryter toåringen «Dammit», som på norsk kan oversettes til «søren».

Pink syntes selv det var en «fryktelig morsom» video, men ikke alle «der ute» var enige med henne i det.

– Litt av et språk - det kom vel fra deg, skrev en. En annen spurte «Hva slags mor er du», forteller Pink til Ellen DeGeneres .

Pink er ikke redd for å slå tilbake mot nett-trollene, noen ganger klarer hun rett og slett ikke styre seg selv.

– Noen ganger bare må jeg. Jeg tenker at jeg kan få dem på bedre tanker. Jeg hater urettferdighet og jeg kan ikke fordra hvor tøffe folk kan være så lenge de er anonyme. Ikke minst hvor ubehøvlede de kan være, forteller Pink som har 5,9 millioner følgere på instagram - og har til nå delt mange bilder som dette:

Etr annet eksempel på dette er hva skjedde etter at hun delte et bilde av seg selv sammen med datteren Willow (7), lille Jameson og en pelikan. På bildet bruker ikke toåringen bleier - og det var det mange som tok ille opp.

– Det kan være flere sider ved dette. Men for meg handlet det om en pelikan som hadde fløyet inn på rommet vårt. Den var der i over to timer og jeg ble bekymret for at pelikanen var syk og prøvde å skaffe hjelp. Vi matet den - og det var en stor opplevelse for barna. Toåringen min liker ikke å gå rundt med våte bleier og hadde på et tidspunkt tatt den av seg. Det resulterte i at noen truet med å melde meg til barnevernet fordi sønnen min ikke hadde bleie på seg, forteller en oppbrakt Pink.

Det endte med at hun slettet innlegget - og postet det på nytt, men da hadde hun sladdet underlivet til sønnen.

