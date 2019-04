ETTERTRAKTET: Mona Berntsen kan velge og vrake i lukrative oppdrag. Foto: FD Media

Mona Berntsen til Billboard Music Awards med Madonna

«Norske Talenter»-dommer Mona Berntsen (29) går på scenen med Madonna (60) i Las Vegas 2. mai.

VG kunne i påsken avsløre at den norske danseren er med i Madonnas nye musikkvideo til låten «Medellín». Først flere dager senere lanserte Madonna videoen i sin helhet – en låt som ble belønnet med terningkast fire av VGs anmelder.

– Det er helt uvirkelig å få være blant en liten håndfull mennesker som får ta del i dette, sa en fornøyd Berntsen til VG for litt over en uke siden.

Nå er det bestemt at Berntsen er med når Madonna skal opptre live under den stjernespekkede, amerikanske prisutdelingen Billboard Music Awards torsdag kveld lokal tid.

– Det er langt fra en selvfølge at man blir booket til live-shows selv om man er med i en video, så dette er hele teamet strålende fornøyd med. Mona har tydeligvis gjort et positivt inntrykk på Madonna og staben, og vi gleder oss til å se henne på scenen natt til fredag, sier Berntsens manager, Nassir Achour, til VG.

Rett hjem til Oslo

Berntsen har svært travle dager. Hun har tilbrakt mange uker med trening i Las Vegas og London i forbindelse med Madonna-oppdraget. Samtidig er hun også i år aktuell som dommer i «Norske Talenter». VG har ikke lyktes i å få henne i tale angående torsdagens opptreden, men manageren opplyser at danseren flyr rett hjem til Norge samme kveld – etter å ha gått av scenen.

– Hun lander fredag kveld. Lørdag morgen begynner fire dager med Oslo-auditions med «Norske Talenter», sier Achour.

Tredje gang på Billboard Awards

Det er ikke første gang Berntsen kan skilte med stjernesamarbeid og opptreden på et av verdens største arrangementer. Hun har tidligere danset for og turnert med store artister som Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown, Justin Timberlake og Alicia Keys. Og hun har faktisk opptrådt på Billboard Music Awards hele to ganger før, sammen med Bieber i 2015 og Brown i 2013.

I tillegg har 29-åringen danset under Super Bowl, Oscar-utdelingen, Grammy Awards og MTV Video Music Awards.

BIEBER-TURNÉ: Mona Berntsen var med på Justin Biebers «Purpose»-turné i 2016. Bildet er fra Madison Square Garden og viser de to i tett dans. Foto: Evan Agostini / AP

Berntsen begynte å danse i ung alder og var med i «Dansefeber» før hun fikk sitt gjennombrudd med seier i skandinaviske «So You Think You Can Dance» i 2008. Kort tid senere signerte hun kontrakt med agentbyrået Bloc Agency, og siden har det bare gått oppover karrieremessig for dansetalentet.

Madonna skal også opptre under finalen i Eurovision Song Contest i Israel 18. mai. Om Berntsen også dukker opp der, kan hverken hun eller plateselskapet si noe om på det nåværende tidspunkt.

«Madame X» lanseres 14. juni og er det 14. studioalbumet fra superstjernen. Utgivelsen byr på 15 nye låter. På «Medellín» samarbeider hun med den colombianske artisten Maluma (25).

POPVETERAN: Madonna, slik hun fremstår før lanseringen av sin nye plate. Foto: Universal

