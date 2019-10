HAR FÅTT NOK: Christer Falck. Foto: Odin Jæger

Christer Falck legger ned plateselskap og bokforlag

Bransjeveteranen er misfornøyd med tilstandene i både musikk- og bokbransjen, og synliggjør avhengighet av Norsk kulturråds støtteordninger.

TV-kjendis og kulturpersonlighet Christer Falck (50) skriver på Facebook at han takker for seg, og setter punktum for plateselskapet C+C Records og bokforlaget Falck Forlag.

I innlegget gir han uttrykk for at avgjørelsen ble inspirert av det faktum at Platekompaniet i august varslet nedskalering fra 11 utsalgsbutikker til tre.

Han melder videre at det «går helt gæernt».

Svette og dårlig søvn

«For å tjene penger på musikk i Norge, må du sitte på en diger katalog. Jeg har gitt ut litt over 100 plater, og det er ikke i nærheten av nok. Og selv med stor katalog, forsvinner brorparten til grådige teleselskaper og plattformeiere. Alle oss andre jobber mot klokka og i et evig håp om at Kulturrådet skal forbarme seg over oss. Foran hver tilslagsrunde svettes det og soves dårlig. Støtteordningene i Norge er dessverre ikke lagt opp til at man skal jobbe grundig med artister eller utgivelser, men heller bare spy ut enorme mengder av musikk som ikke selger og håpe på publiseringsstøtta – plateselskapenes livbøye – fra gang til gang», skriver Falck.

Om nedleggelsen av bokforlaget skriver han:

«80 bøker på 10 år holdt. Mange av dem kritikerfavoritter og snakkiser, men hva hjelper det når man ikke får dem inn i butikk. Jeg ble advart mot bokbransjen da jeg startet, men tenkte ikke at det skulle være en så umulig kamp. En god bok er en god bok, og får den nok presse så skal den normalt sett selge. I bokbransjen funker det ikke sånn.»

Falck skriver at han vil fortsette som konsert- og festivalarrangør, samt være «altmuligmann» for jazzmusiker Bendik Hofseth.

