Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg har vært venner og blant landets fremste artister i flere tiår. Nå gir du ut låt sammen og drar på en omfattende turné.

Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg med ny duett og turné: Fra spøk til samarbeid

Sammen har de to gode vennene mer enn 80 års erfaring som artister, men Bjørn Eidsvåg (65) og Sigvart Dagsland (55) har aldri reist på turné sammen – før nå.

Kommende fredag gir de til og med ut en låt sammen, «Alt eg ser». Men vent litt; ligner ikke den tittelen vel mye på Dagsland-klassikeren «Alt eg såg» fra 1990.

– Det stemmer at det begynte som en spøk, bekrefter Sigvart Dagsland overfor VG.

– Men den er i høyeste grad ment alvorlig. Når man blir eldre skjønner man – på godt og vondt – alt man ikke så den gangen, sier Dagsland med et smil.

Han ble så inspirert av den nye sangen at han like gjerne begynte på enda en, som trolig gis ut over nyttår. Den har – nær selvfølgelig – fått tittelen «Alt eg ikkje såg». Der har Eidsvåg skrevet et vers, på samme måte som Sigvart har skrevet et vers på «Alt eg ser».

– Tar du et overblikk på våre sanger, er det en overvekt av triste sanger. Derfor ble «Alt eg ser» en uptempo-låt. Vi trengte det. Hvis ikke, kunne dette blitt noen miserable konserter, sier Bjørn Eidsvåg.

– Nå har vi iallfall én uptempo-låt, humrer han.

Turnéstarten finner sted i Bodø den 8. oktober. De to har vært venner i mangfoldige år og opptrådt sammen i noen få sammenhenger, men aldri turnert sammen, bare de to med sine respektive band.

COMEBACK: Det var et sterkt øyeblikk for både Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg da Dagsland for første gang sto på scenen igjen etter den stygge bilulykken for halvannet år siden – som Eidsvågs overraskelsesgjest under hans konsertrekke i Den Norske Opera i fjor. Foto: Mikalsen, Helge

Ideen kom fra Dagsland, men det var Eidsvåg som ansporet han.

– Jeg hadde tre konserter i Operaen for et års tid siden, og da var Sigvart min overraskelsesgjest. Det ble jo en formidabel suksess, og Sigvart mente etterpå at dette måtte vi gjøre mer av, forteller Bjørn Eidsvåg.

Dette var Sigvart Dagslands aller første opptredener for et publikum igjen etter den stygge bilulykken han var involvert i vinteren i forveien.

– Vi ble plutselig enige om å slå sammen låtkatalogene våre og tenkte at det kunne bli fint både for oss og for publikum, supplerer Dagsland.

Han forteller at det går veldig bra i forhold til de alvorlige skadene han fikk i bilulykken for halvannet år siden.

– Ja, det gjør det. Det har vært et veldig fint år med masse konserter fra august i fjor til juli i år. Det har vært veldig kjekt, sier han.

Dagsland påpeker også fellestrekkene mellom han og Bjørn Eidsvåg som en god grunn til å gjøre en turné sammen.

– Vi har en felles bakgrunn og flere likheter enn ulikheter. Våre sanger sentrerer gjerne rundt tro og tvil, og vi har begge gått dannelsestiden under Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted, sier Dagsland.

Bjørn Eidsvåg nevner også Kirkelig Kulturverksted som et viktig steg i karrieren.

– Jeg tror både Sigvart og jeg er veldig budskapsorienterte, der vi ønsker å lage sanger som kan si noe – kanskje til og med gjøre en forskjell, mener Eidsvåg.

– Hva slags skussmål vil du gi din kommende turnépartner?

– Jeg tror det første man oppdager med Sigvart er at han er en slik fabelaktig sanger. Han har en av Nordens beste stemmer og kan synge fletta av de fleste! Jeg tror det dummeste jeg kan gjøre ved siden av han på scenen er å prøve og treffe tonen hans – der tror jeg bare at jeg må trekke meg tilbake og være meg selv, sier Eidsvåg som gikk inn på Tidal for å dypdykke i kompisens karriere.

– Etter hvert som jeg gikk inn i katalogen hans, innså jeg også hvilken sabla bra komponist han er. Det er håndverk på et svært høyt nivå. Vi har alltid vært venner, nå vil jeg si at vi er gode venner. Sigvart er rett og slett en veldig fin fyr!

Når VG stiller det samme spørsmålet til Sigvart Dagsland, får Bjørn Eidsvåg like mange godord tilbake.

– Bjørn er en institusjon i norsk musikkliv og hoffleverandør av musikalsk trøst i vår stadig mer uoversiktlige hverdag. Tekstene er hugget i granitt med finslipt meisel, og låtene hans er befriende fri for overflødigheter. Det er rett og slett en mening og retning i alt han gjør. Jeg gleder meg voldsomt til å slå låtkatalogene våre sammen i høst, sier Dagsland.

– Nå spiller vi ball med hverandre om hvilke låter som må være med, og jeg oppdaget fort at her må noen kjærester drepes – kill your darlings. Det er rett og slett ikke plass til alt. Men det skal bli en fryd å stå på scenen sammen, parerer Eidsvåg avslutningsvis.

