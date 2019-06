STJERNELAG: Superprodusenten Mark Ronson har alliert seg med et knippe stjernevokalister og leverer årets sommeralbum, mener VGs anmelder. Foto: Ben Houdijk

Plateanmeldelse: Mark Ronson - «Late Night Feelings»

Årets sommeralbum kom akkurat tidsnok.

Mark Ronson: «Late Night Feelings»

(Sony Music)

Selv ikke verdens største musikkprodusent er immun mot kjærlighetens trøblete vendinger. Bare spør Mark Ronson: I fjor havarerte hans syv år lange ekteskap med den franske supermodellen Joséphine de La Baume, et faktum som kaster blå skygger over tekstene på hans femte studioalbum.

Musikalsk stiller det seg annerledes. «Late Night Feelings» låter – ikke overraskende – usannsynlig lekker og dyr, tettknadd med det melodiske overskuddet som har gjort Ronson til en av klodens mest etterspurte samarbeidspartnere.

Han bruker sitt omfattende nettverk godt: Et arsenal av kvinnelige vokalister– fra Miley Cyrus og Alicia Keys til stigende stjerner som Yebbe, King Princess og Ilsey – bidrar til å løfte flere av disse 13 låtene opp til sin rettmessige plass på pophimmelen.

Aller sterkest av gjestene skinner Lykke Li, som synger på to av platens sterkeste låter: Tittelsporet er sval og uimotståelig disco av tidløst kaliber, mens balladen «2AM» skildrer nedturen på like deler innsmigrende og hudløst vis.

Dolly Parton-pastisjen «Nothing Breaks Like A Heart», sunget av Miley Cyrus, er mer solid enn direkte gripende. Da er det mer snert i Angel Olsens åttitallskaramell «True Blue» og gritty «Truth», som angripes fra hver sin kant av Alicia Keys og The Last Artful, Dodgr. Av nykommerne gjør Yebbe inntrykk på Solange-aktige «Knock Knock Knock», og seansen avsluttes håpefullt med Ilseys sfæriske «Spinning».

Tross et stort spenn i uttrykket til både låter og lydbilde, føles «Late Night Feelings» mest av alt som en sommerformatert drømmejukeboks for lange netter i godt selskap. Selv om det lyriske bakteppet er dystert: Ronson makter å lage oppløftende og allsangbar popkunst ut av traumene sine. Bra for ham, bra for oss.

BESTE LÅT: «Late Night Feelings»

Publisert: 24.06.19 kl. 08:29