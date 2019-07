SPILTE PÅ PALMESUS: Vokalist Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu i Highasakite Foto: JØRGEN NORDBY

Konsertanmeldelse Highasakite: Frikvarter fra festen

Highasakite greier nesten å tenne et sørlandsk publikum i feriemodus

Highasakite

Palmesus i Kristiansand

Spørsmålene tårner seg opp i forkant av Highasakites konsert på Palmesus i Kristiansand, som i løpet av ti år har blitt den lett spritdunstende og testosteronbulende arvingen etter Quartfestivalen:

Er dette en naturlig match mellom band og festival?

Hvordan låter Highasakite nå, som duo, etter et indiemusikalsk rettsdrama uten norsk sidestykke?

Hva om et hissig eksemplar av områdets mange måker – trukket hit av hedonisme, forsøpling og sørlandssommerlig kjedsomhet – skulle finne på å angripe et av de gjenværende bandmedlemmene? Kan Highasakite fortsette som soloartist?

Slik løper tankene mens brautende klubbmusikk drønner over Bystranda en halvtime før konsertstart. Men kanskje er det nettopp et sakralt intermesso denne festivalen trenger akkurat nå.

Sikkert er det at Ingrid Helene Håvik (som ankommer scenen med en dyreskalle trukket over sin egen), trommis Trond Bersu og innleide hjelpere gjør sin egen greie, uavhengig av settingen. Det innebærer naturlig nok rikelig med innslag fra deres årsferske (og alt annet enn Tiesto-kompatible) album, «Uranium Heart».

Men bandet sliter – tross pyro og relativt forseggjorte visuelle effekter – en smule med å bryte gjennom veggen av preik som er reist i den sørlandske strandsonen. Et tidlig unntak er «Someone Who’ll Get It», der det for anledningen høres ut som om Håvik har byttet ut «who’ll» med et hevngjerrig «will». «My Mind Is A Bad Neighborhood» sparker også bra fra seg.

Likevel: Trikset med å avslutte hver låt med et ildbluss taper raskt sin appell. Og det må kunne diskuteres om Highasakite treffer flere eller færre enn ti prosent av de fremmøtte. I et sånt selskap blir en låt som kraftballaden «Mexico, Pt. 2» for baktung.

Det er forøvrig lite å utsette på verken frontfigur eller band, og mot slutten utgjør «Since Last Wednesday» og «Golden Ticket» like deler kraftfulle og subtile høydepunkter. Og det er salmesus over avsluttende «Lover, Where Do You Live» – selv måkene ser ut til å kose seg, der de sirkler over oss.

Om ikke Highasakite vant festen, tilførte de den i det minste et sårt tiltrengt frikvarter. Men de bør nok oppleves et annet sted – fortrinnsvis mørkt og innendørs – for optimal uttelling.

