NY NORGESKONSERT: Rammstein legger turen til Norge også neste år. Her ved vokalist Till Lindemann under bandets forrige turné, i 2010. Foto: STR/AFI

Rammstein til Trondheim i 2020

Det tyske metalbandet solgte ut Ullevaal Stadion på null komma svisj. Nå melder de ankomst til Trøndelag neste år.

Rammstein har gjort et bejublet comeback med albumet de slapp 17. mai; det har gått til førsteplass i en rekke land, Norge inkludert.

18. august spiller tyskerne i Oslo, for et Ullevaal Stadion som ble utsolgt i løpet av et kvarters tid.

Se flyulykken bandet er oppkalt etter:

Mandag ettermiddag poster bandet på Instagram og sin hjemmeside at Trondheim er blant byene de planlegger å besøke i 2020.

Mye tyder på at de skal holde konserten i Granåsen; i alle fall er det en tegning av en hoppbakke de poster ved siden av Trondheim på nettsiden sin.

HINT: Dette er infoen Rammstein deler på sin hjemmeside. Foto: (skjermdump)

Granåsen har allerede blitt besøkt av Bruce Springsteen og Robbie Williams. Metallica spiller der 13. juli.

Eksakt dato for Rammstein-konserten er ikke offentliggjort.

Atomic Soul, som arrangerer Ullevaal-konserten, ønsker ikke å kommentere saken.

