FOTBALLENTUSIAST: Hans Petter Hansen på Viking stadion i 2016. Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Hans Petter Hansen er død

Popartist Hans Petter Hansen er død – 71 år gammel.

Mannen bak hitlåten «Jeg kommer snart igjen» («Goodbye My Love, Goodbye», fra 1974, er gått bort. Det melder Stavanger Aftenblad.

Den norske versjonen av balladen til greske Demis Roussos toppet VG-lista og ble en gjenganger på radio. Av alle Hansens slagere, var denne den aller mest kjente.

Året etter, i 1975, fulgte han opp med «Paloma Blanca».

Hansen, som har gitt ut en rekke album, toppet også Norsktoppen med «Chanson d'Amour» og «Vår sommer». TV-seerne husker ham også fra Odd Grythes musikkprogram «Husker du», der han var gjest flere ganger.

70-TALLSHELT: Hans Petter Hansen, her avbildet i 1976. Foto: Oddvar Walle Jensen, NTB scanpix

På merittlisten står flere skuespilleroppdrag, deriblant i «Jernanger».

Stavanger Aftenblad skriver at Hansen var en ivrig Viking-mann, og at han hyppig ble brukt av klubben. Viking har lagt ut følgende melding på Facebook:

«En av de aller største stemmene har stilnet.

Vår kjære venn, Hans Petter Hansen døde i dag 71 år gammel.

Han var mørkeblå tvers igjennom og er stemmen bak mangfoldige Viking-sanger igjennom historien.

Han hadde et stort ønske om å delta fra scenen under vårt cupfinaleshow i fjor, men helsemessige årsaker satte en stopper for dette.

Takk for alle musikalske minner, Hans Petter. Din fantastiske røst vil for all fremtid høres på stadion.»

Publisert: 06.02.20 kl. 17:05

