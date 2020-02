TILBAKE: Tone Damli redder nok ikke årets MGP likevel, men hun prøver hardt på å få det til. Foto: NRK

Låtanmeldelse Tone Damli - «Hurts sometimes»: Gjør ikke vondt

Tone Damlis nest beste MGP-låt noensinne.

Nå nettopp

LÅT: POP

Tone Damli

«Hurts sometimes»

Tone Damlis tilbakekomst til musikken (hvor lenge siden er det vi egentlig har hørt noe som helst fra henne som ikke har med hus, familie eller rynkekrem å gjøre?) har nok hatt forventninger, et eller annet sted i kringkastingssystemet, om at den skal bli årets STORE MGP-låt.

Det er den dessverre ikke.

«Hurts sometimes» er likevel ganske mye. Det er en passe tempohøy ballade, fostret på gode låtskriveridealer. Med den samme fingerspissfølelsen for «den store introen til amerikansk TV-serie om livet, kjærligheten og alt det der» som også «Butterflies» hadde. Der teksten er en luftig sak om at alt kommer til å gå bra, selv om denne forbaskede kjærligheten noen ganger gjør smertelig vondt.

Godt og stødig framført, der alle bitene roper om pallplassering. Fra det vare, men dirrende pianoet i starten, til den akkurat passe intense oppbyggingen fram mot refrenget.

Som, i motsetning til «Butterflies», hennes forrige forsøk i denne låtskriverkonkurransen, ikke er spesielt minneverdig. Det er skuffende nok et helt middels greit forsøk på noe stort og allsangvennlig, i passe hastig 6/8-takt.

De som er opptatt av slikt, vil juble over at Damli-knekken antydes allerede etter knappe 20 sekunder. Surpomper vil si at låten er for lik noe annet, men at de ikke helt kommer på hva. Og at man kanskje ikke husker så mye av den etterpå, uansett.

Det er ikke en låt man har vondt av.

Den gjør ikke så veldig mye godt heller.

Men den beste av årets jurybestemte finalelåter?

Javisst!

Publisert: 07.02.20 kl. 09:43

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser