ÅPEN: Taylor Swift, her på Sundance-festivalen i Utah torsdag. Foto: Charles Sykes / Invision

Taylor Swift nedbrutt av sosiale medier: Sluttet å spise

Superstjernen Taylor Swift (30) skal ha rystet publikum under Sundance Film Festival i Utah torsdag med sine åpenhjertige betroelser om medaljens bakside.

For mindre enn 10 minutter siden

Normalt utbroderer ikke Swift privatlivet andre steder enn i låtene sine. Nå gjør hun et unntak. I den kommende Netflix-dokumentaren «Taylor Swift: Miss Americana» bretter hun ut det mest personlige av det personlige.

ABC News, People og flere medier skriver at festivalpublikumet, som fikk en førvisning denne uken, skal ha blitt sterkt grepet av det de så. 30-åringen, styrtrik på musikksalg og innehaver av den ene rekorden etter den andre, er nemlig ikke like tøff som hun kan gi inntrykk av.

Swift forklarer i dokumentaren at hun har strevd lenge for å finne sin egen indre stemme, at hun har brukt mye tid på å gjøre andre til lags og være «flink pike».

– Det var viktig for meg å få anerkjennende klapp på hodet, forteller sangstjernen, som slo gjennom som 18-åring nærmest over natten.

– Nå er det på tide å fjerne maskeringstapen fra munnen, sier hun i dokumentaren.

Spiseforstyrrelse

Ett av de såreste øyeblikkene skal være når popdronningen snakker om forholdet til egen kropp. Hun betror at hun i perioder har scrollet seg gjennom utallige paparazzi-bilder av seg selv på nettet og lest kommentarer.

– Noen ganger endte jeg opp i en spiral av hat, betror hun og sier at hun begynte å sulte seg etter å ha sett bilder der det så ut som hun hadde lagt på seg.

– Det kunne være bilder der magen min så for stor ut, eller at noen sa at det så ut som jeg var gravid. Det trigget meg til å sulte meg litt – rett og slett slutte å spise.

FILMAKTUELL: Taylor Swift er med i den nye «Cats»-filmen, her på premieren i New York i desember. Foto: John Nacion / Starmax

Spiseforstyrrelsen økte i styrke, og etter hvert påvirket det stjernens evne til å prestere på turné.

– Til slutt trodde jeg det var sånn det skulle være – at det skulle føles som om jeg måtte besvime mot slutten av en konsert eller midt i. Nå innser jeg at det ikke stemmer. Når man spiser, får man energi og styrke, og man kan kjøre dette tempoet uten å føle seg utmattet.

Swift slapp regissør Lana Wilson så tett på, fordi regissøren taklet de vonde betroelsene på en måte som hun ikke er vant med.

– I så store deler av livet mitt, når jeg er blitt trist, opprørt og sint – eller har gått gjennom skikkelig tøffe tak, har jeg følt at folk har stimlet rundt meg med en slags hunger. Det gjorde aldri du, uttalte Swift til Wilson da hun inntok scenen i Eccles Center før visningen.

Til Norge

Swift forteller også om rettsoppgjøret etter at radio-DJ klådde på henne under en «meet and greet» for noen år siden.

– Det var en forferdelig opplevelse for meg. Jeg hadde alle privilegier i verden, økonomisk sikkerhet og mulighet til å betale for en helt enestående advokat. Jeg vant saken, men uten alt det, vet jeg ikke hva som hadde skjedd, lyder det fra den norgesaktuelle artisten.

Til sommeren holder nemlig Swift sin første konsert på norsk jord siden 2011. Hun går på scenen under endagsfestivalen Sommertid på Voldsløkka i Oslo fredag 26. juni.

I dokumentaren får seerne også nært innblikk i Swifts avgjørelse om endelig å si sin politiske mening. I 2018 røpet stjernen for aller første gang hvem hun stemmer på – og hun er demokrat på sin hals.

Det er blitt filmet at Swift på forhånd hadde intense samtaler med sin far, hvor han rådet henne til å tenke taktisk og økonomisk – og holde munn. Også Swifts talsperson advarte mot at president Donald Trump kunne komme til å «ta henne» hvis hun snakket.

Swifts overbevisning var likevel klar. Hun måtte stå frem. Trumps reaksjon uteble ikke.

«Nå liker jeg Swifts musikk 25 prosent mindre», tvitret presidenten.

Nylig ble det kjent at Swifts mamma, Andrea Swift (62), har fått kreft i hjernen. Det er andre gang hun diagnostiseres med kreft. Familien fikk den nedslående beskjeden mens Swift var i gan med filmingen av dokumentaren.

– Alle elsker mammaen sin, og alle har en «viktig» mor. Men for meg er hun en veiledende styrke. Jeg snakker med henne før nesten hver eneste avgjørelse jeg tar, og da ligger det vel i kortene at det lenge var veldig vanskelig for meg å snakke om sykdommen hennes, forklarte Swift i et intervju med Variety tidligere i år.

«Miss Americana» dukker på Netflix 31. januar.

Publisert: 24.01.20 kl. 10:52

