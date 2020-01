SAKSØKER: Deborah Dugan, her sammen med Billie Eilish, som opptrer under årets Grammy. Foto: Todd Williamson/JanuaryImages/Shutterstock

Full krig i Grammy-leiren

Verdens største musikkpris rystes av anklager om fusk, trakassering og voldtekt i innspurten mot utdelingen søndag 26. januar.

Den amerikanske musikkprisens organisasjon, The Recording Academy, har siden august 2019 vært ledet av Deborah Dugan – den første kvinnelige presidenten i akademiet.

Hun ble permittert fra sin stilling kun ti dager før årets prisutdeling – og nå er det full krig i organisasjonen.

Dugan går nemlig til motangrep, med et massivt klagebrev til Equal Employment Opportunity Commision, som håndterer diskrimineringssaker og kan pålegge arbeidsgivere endringer samt gi dem bøter.

I klagen hevder Dugan å ha blitt seksuelt trakassert og at nominasjonsprosessen rundt Grammy-prisene er korrupt.

Ifølge CNN ble Dugan permittert (men fortsatt betalt) som følge av beskyldninger fra en kvinnelig ansatt om å ha skapt et «giftig og uakseptabelt» arbeidsmiljø, og at hennes oppførsel var «krenkende og trakasserende».

Dugan sier at hun fikk marsjordre tre uker etter at hun sendte en e-post til akademiets egen HR-ansvarlige, med en rekke alvorlige anklager mot organisasjonen. Hun skal ha fått til svar at det hun påpekte stemte og måtte tas tak i.

«Avgjørelsen er åpenbart en hevnaksjon mot hennes anklager, og kom med dårlig skjulte trusler om oppsigelse dersom hun fortsatte med sine anklager mot akademiet», heter det i klagebrevet.

Dugan hevder å ha blitt seksuelt trakassert av akademiets rådgiver, advokat Joel Katz. Hun sier at dette skjedde under en middag i mai 2019, kvelden før et styremøte hvor hun skulle vurderes som kandidat til toppjobben. Katz’ advokat benekter beskyldningen.

The Recording Academy sier til CNN at de finner det «underlig» at Dugan ikke offentliggjorde sine interne anklager før etter at hun ble permittert.

De hevder at Dugan selv ba HR-avdelingen om ikke å ta affære, men at de like fullt iverksatte en intern gransking.

Voldtektsanklage

Akademiet påstår videre at Dugan forlangte 200 millioner kroner for å fratre sin stilling.

Hennes advokater benekter dette blankt, og at hun derimot ble tilbudt flerfoldige millioner for å forlate akademiet i stillhet.

Dugans jurister hevder å ha både artister, styremedlemmer og ansatte som deler Dugans påstander om «urent trav» og «gutteklubbmentalitet».

I Dugans 44 sider lange klage heter det at hennes forgjenger, Neil Portnow, skal ha voldtatt en ikke navngitt kvinnelig artist. Det skriver The Guardian.

ANKLAGES: Tidligere Grammy-president Neil Portnow, her sammen med Dolly Parton. Foto: VALERIE MACON/AFP

Dette skal ha blitt presentert for Dugan av styret som en nyhet kort tid etter at hun tiltrådte. Hun mener at de har visst om dette lenge, og at den angivelige voldtekten var den virkelige årsaken til at Portnow ikke fikk sin kontrakt fornyet.

Dugan sier hun like fullt ble presset av daværende styreleder til å hyre Portnow som konsulent, med 6,7 millioner kroner i årslønn.

Portnow ble hudflettet offentlig i 2018, etter å ha besvart kritikk om mannsdominans i Grammy-prisutdelingen med at kvinnelige artister måtte «skjerpe seg».

Ifølge New York Times karakteriserer Portnow voldtektsanklagen som latterlig og usann. Han sier at saken er undersøkt av «erfarne og høyt ansette advokater» som frikjenner ham blankt. Portnow har ikke vært under politietterforskning for den påståtte voldtekten.

Nominasjonsfusk

Dugan tar også for seg nominasjonsprosessen.

Hun trekker frem en ikke navngitt sang som endte blant de åtte nominerte for årets beste låt ved fjorårets utdeling – selv om den var rangert som nummer 18 på nominasjonskomiteens liste.

Artisten bak låten skal selv ha sittet i komiteen, og skal ha hatt en representant i Grammy-styret.

Dugan mener at artister som Ed Sheeran og Ariana Grande gikk glipp av nominasjon i kategorien som følge av dette.

Videre hevder hun at komiteen gladelig dytter inn artister som ikke er stemt frem til utvalget komiteen etter reglementet skal plukke fra. Til søndagens utdeling skal det være hele 30 slike tilfeller.

I Dugans klage hevdes det også at komiteen sørger for at låter eller album blir nominert dersom Grammy-showets produsent Ken Ehrlich ønsker å ha artisten bak til å opptre.

The Recording Academy har ikke kommentert anklagene rundt nominasjonsprosessen, utover den generelle avvisningen av Dugans påstander.

Søndagens Grammy-utdeling er den 62. i rekken. Flest nominasjoner har artisten Lizzo, åtte totalt. Bak henne har Billie Eilish og Lil Nas X seks nominasjoner hver.

Publisert: 23.01.20 kl. 03:53

