SAVNET: Tim Bergling er dypt savnet av sine nærmeste. – Det er mye verre nå. Det er kommet til et helt annet perspektiv, en helt annen dybde i savnet, forteller pappa Klas. Foto: SOCIAL MEDIENE / X04130

Aviciis pappa forteller: – Ett år i sorg og savn

Det er snart ett år siden DJ-stjernen Tim Bergling gikk bort. I et intervju med den svenske avisen Dagens Nyheter forteller pappa Klas om sorgen.

20. april er det ett år siden musikeren og verdensstjernen Tim Bergling – best kjent som Avicii – tok sitt eget liv, 28 år gammel.

– Omgivelsene spør oss om det ikke føles bedre nå som det er gått et år. Men sannheten er at det er mye verre. Det er kommet til et helt annet perspektiv, en helt annen dybde i savnet, forteller Klas Bergling til Dagens Nyheter.

TUNG TID: Året etter at sønnen tok sitt eget liv har vært en tung tid for mamma Anki Lidén og pappa Klas Bergling. Foto: Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Dette var den svenske DJ-stjernens siste ord:

– Spre glede gjennom min musikk, spre budskapet. Og nyt av fremgangen, Men ikke av den materialistiske fremgangen, hadde Avicii skrevet på sin mobiltelefon tre dager før sin død.

Samtidig ble det kjent at albumet som Avicii nesten hadde sluttført da han tok sitt eget liv, «TIM» slippes 6. juni. Den første singelen fra albumet, «SOS» slippes allerede 10. april.

I intervjuet med Dagens Nyheter forteller pappa Klas Bergling om den første tiden etter sønnens død.

– Jeg forsto egentlig ingenting og sjokket gjorde nok at jeg fortsatt kunne fungere. I mitt hode levde Tim fortsatt, sier han i intervjuet.

Han forteller også at årene etter sønnens gjennombrudd var til stor bekymring for han og moren Anki Lidén, ikke minst fordi de så hvor mye turnévirksomheten hans tappet han for krefter. Men samtidig oppfattet de at han hadde det mye bedre den siste tiden.

– Anki og jeg har i ettertid skjønt at mange som tar sitt eget liv har vært veldig lykkelige like før. Jeg kan forstå det. Lettelsen over at man har nådd et sted i livet hvor man endelig skal få det godt, sier han.

