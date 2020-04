STRÅLER: Vårsola bidrar også på Marthe Wangs ypperlige andrealbum. Foto: BJERKE

Musikkanmeldelse Marthe Wang – «Bakkekontakt»: Vårlige virkelighetsviser

Strålende oppfølger fra hun du har hørt på, men kanskje ikke hørt om.

ALBUM: VISEPOP

Marthe Wang

«Bakkekontakt»

(Bjerk)

Hos mange av oss har denne bergenseren hatt plass i både hode og hjerte i årevis. Sannsynligvis ubevisst.

Ved ulike anledninger har 29-åringen lånt ut nydelige «Til deg» til Kirkens Bymisjon. Sist da organisasjonen var mottager for TV-aksjonen 2018. Et stille vann av en sang, som har utviklet seg til en av disse dypere samlende musikalske følelsene som beveger både i bryllup til begravelser.

Andrealbumet har nok ingen like sjelfylte dybder som «Til deg». Joda, «Lillebror» prøver. Men albumet trenger det ikke. Som helhet er «Bakkekontakt» mye mektigere.

Oppfølgeren til Spellemannsnominerte «Ut og se noe annet» markerer innbyrdes balanse allerede i tittelen. «Bakkekontakt» er en presis beskrivelse av hvordan Wang har vokst som artist siden sist. Debuten kunne for eksempel forlede en tilfeldig lytter til å tro at den tidligere studenten ved Norges musikkhøgskole drev med poprock. Spesielt om man bare hørte de to første oppstemte låtene.

Med unntak av det stemningshøye Jan Eggum møter Fleetwood Mac-klingende eposet «Han stiller klokken tilbake», er pulsen her generelt et godt stykke under Taylor Swift. Romslige gitarer, pustende trompeter og lange, nesten dronende harmonidrag i bunnen. Alt knyttet sammen av Wangs fabelaktig glassklare og troverdig varmende stemme.

Wang og hennes produsentgitarist Markus Lillehaug Johnsen har melodier og arrangementer som ikke prøver være fiksere enn de trenger å være. Produksjonslyden er lun og skarp på samme tid. Tekstmessig skulle undertegnede ønske at noen av de enkleste rimene ble filt bort. Som når hun får «vann» til å rime på «land» og «gikk an». Eller «sjansen» til å rime på «miste balansen». Så kan man kanskje gå med på at det ligger noe mer eksistensielt i spørsmålet om å «kan du holde rundt meg og min kropp». Det er bare for anmelderpirk å regne.

Denne formen for utilslørt og ærlig tekst og musikalitet er muligens akkurat det de fleste har behov for. Se bare på Instagrams mektigste ordsmed, Trygve Skaug sin enorme popularitet. Sist med den desidert mest populære streamingkonserten i virustiden. Wang fikk hjelp av nettopp Skaug med tekstene på debuten, og TONOs Edvard-pris i etterkant. Her fører hun teksthånden alene, og lykkes enda bedre med å sette presise ord til like presise følelser.

Dette kombineres med tidløse melodier i akkurat passe mengde skurr, som i avsluttende «Vi skulle skrive en saga» Samt en imponerende konsekvent følelse av behagende og nærmest urørlig helhet.

Det høres kanskje stillestående ut. Det er det på ingen måte. Sjelden har noe så alminnelig som å holde beina på jorden vært så ekstraordinært.

Publisert: 20.04.20 kl. 09:52

