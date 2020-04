BERØMTE BRITER: Mick Jagger og Paul McCartney. Foto: Reuters og PA

Jagger svarer Macca: – Åpenbart ingen konkurranse

Paul McCartney (77) sa i et radiointervju nylig at Beatles er bedre enn Rolling Stones. Han får svar på tiltale.

Nå nettopp

Det var i samtale med radioverten Howard Stern (66) tidligere denne måneden at McCartney sa seg enig med Stern i at hans eget band er bedre enn Rolling Stones.

– Forskjellene er mange, og jeg elsker Stones, men jeg er enig med deg. Beatles var bedre, lød det fra Beatles-veteranen.

Stones-frontfigur Mick Jagger (76) ble konfrontert med McCartneys uttalelse denne uken i et videointervju med Zane Lowe (46) på Apple Music.

– Det er bare morsomt. Han er en søting. Åpenbart er det ingen konkurranse, svarer en leende Jagger – før han starter en ganske lang forklaring på hvordan Rolling Stones har turnert mellom store arenaer i mange tiår, mens Beatles «ikke har gjort en eneste arenaturné».

– De brøt opp før turnébusinessen startet, sier Jagger i intervjuet.

Rockeveteranen fortsetter med humørfylt sarkasme:

– Den virkelig store forskjellen på disse to bandene, er at det ene er så utrolig heldig at de fortsatt spiller på stadioner – og det andre bandet eksisterer ikke lenger.

Jagger er for lengst i farta igjen etter hjerteoperasjonen for et år siden (artikkelen fortsetter under videoen):

Anledningen for Jaggers samtale med Apple Music er at rockeveteranene nettopp har gitt ut ny singel – «Living In A Ghost Town». Låten er deres første på åtte år, og skal være en trøst til fansen fordi turneen er blitt satt på vent som følge av virustrusselen verden over.

Stones var også med på forrige helgs digitalsatsing «One World: Together At Home» til inntekt for coronaarbeidet.

Publisert: 25.04.20 kl. 05:23

