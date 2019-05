ROCKEREBELL: Meat Loaf, her i London for noen år siden. Foto: LUKE MACGREGOR / Reuters

Meat Loaf falt av scenen – brakk kragebenet

Rocker Meat Loaf (71) snublet i ledninger på scenen i Texas i helgen.

Nå nettopp







Nettstedet TMZ skriver at den amerikanske rockeveteranen deltok i en spørsmål- og svar-seanse med fans under Texas Frightmare Weekend i Dallas lørdag da uhellet var ute.

Etter å ha snublet i utstyret falt Meat Loaf rett og slett ned på baksiden av scenen. 71-åringen skal ha blitt fraktet til sykehus og blitt værende der over natten. Han skal ha brukket kragebenet i fallet.

Fans som hadde betalt for såkalte «meet & greet»-bilder med Bat Out Of Hell»-legenden, ble dermed snytt for møte. De skal ha fått pengene refundert.

Hverken Meat Loaf selv eller hans apparat har uttalt seg om episoden.

les også Meat Loaf frikjenner Marion Ravn for platen han hater

Meat Loaf er kjent for sine rebelske sceneopptredener og eksentriske utspill. Rockeren, som har besøkt Norge flere ganger og hatt med norske Marion Ravn som duettpartner på turné, har slitt med helsen i mange år. Blant annet er han tidligere hjerteoperert og har astma. I 2014 var han gjennom en ryggoperasjon.

Det er heller ikke første gang han kollapser på scenen. Det skjedde også i 2016, 2011 og 2003. I 2016 spøkte Meat Loaf for tre år siden om at han trodde han en dag kom til å dø på scenen.

– Det er i så fall for morbid å la meg bli liggende der, så de vil bære meg bort. Bandet vil spille «When The Saints Go Marching In» før pianisten fremfører «Take Me Out to the Ballgame». Så vil bandet få alle til å reise seg og synge. For «the show must go on», selv om jeg er død, uttalte han til USA Today.

les også Meat Loaf på sykehus etter festskandale

Meat Loaf kan skilte med et platesalg på nærmere 100 millioner eksemplarer på verdensbasis. «Bat Out Of Hell»-albumet fra 1977, hvor alle låtene er skrevet av Jim Steinman, er blant verdens mest solgte.

Blant artistens mest kjente låter i er «Two Out Of Three Ain't bad», «You Took the Words Right Out of My Mouth», «More Than You Deserve», «I Would Do Anything For Love» og «Dead Ringer For Love». De siste årene har stemmen båret sterkt preg av redusert helse. I fjor kunngjorde 71-åringen at han skulle ut på turné, uten selv å synge å synge låtene sine.

Meat Loaf er skuespiller på si og har vært med i over 50 filmer, deriblant «Roadie» fra 1979 og «Crazy in Alabama» og «Fight Club» fra 1999. I tillegg har han figurert i en rekke TV-show og realityserier. På merittlisten står også flere Broadway-oppsetninger, som «Hair» og «Rocky Horror Show».

Hendelsen på VGTV-klippet under, er fra 2016:

Publisert: 07.05.19 kl. 12:16