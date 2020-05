TOPP: Sigrid, her avbildet under en konsertopptreden i London i februar. Foto: Scott Garfitt/Shutterstock

Foo Fighters-cover med Sigrid til topps på den britiske hitlisten

Fire timer etter at hun ble kåret til Årets Spellemann, kan Sigrid Solbakk Raabe juble over topplassering på den offisielle singellisten i Storbritannia.

23-åringen fra Ålesund er en av 25 vokalister som har gått sammen under navnet Live Lounge Allstars. I regi av BBC har disse laget en coverversjon av Foo Fighters-klassikeren «Times Like These».

Låten ble sluppet forrige torsdag. Stor interesse i Storbritannia sørget for at den toppet iTunes og gikk rett inn på femteplass på den britiske hitlisten dagen etter.

Siden da har den knivet hardt med The Weeknds «Blinding Lights» om førsteplassen – og BBC bekrefter nå at «Times Like These» går av med seieren.

– Det ville vært galskap, sa Sigrid til BBC om å nå førsteplassen, en halvtime før resultatet ble kunngjort.

Der røpet hun at hennes bidrag ble spilt inn på telefonen hennes – og at hun ikke nølte da forespørselen om å bli med kom.

– Jeg sa umiddelbart ja. Du sier ikke nei til noe slikt.

Alle artistene spilte inn sine linjer hjemmefra, og det er dette man ser i den møysommelig sammenklipte videoen.

Tungt nedlastet

Inntektene fra sangen går til coronarammede i Storbritannia.

Publikum har derfor blitt oppfordret til å kjøpe sangen, ikke bare streame den – hvilket har gitt den en fordel listemessig, siden det skal 150 Spotify-spillinger til for å matche ett iTunes-salg.

Ifølge Official Charts Company har ca. 51.500 kjøpt låten.

På YouTube har låtens video passert fire millioner avspillinger, mens over en million har sett den i BBCs egen avspiller.

Sigrid er i celebert selskap på «Times Like These»: Blant vokalistene er Dua Lipa, Ellie Goulding, Jess Glynne, Chris Martin fra Coldplay og Dave Grohl fra Foo Fighters.

Sistnevnte band har aldri toppet den britiske hitlisten tidligere.

Nordmenn som toppet

Årets Spellemann for 2019 er i tillegg blant musikerne på låten; Sigrid spiller piano.

Den offisielle britiske hitlisten regnes som en av verdens gjeveste; av mange ansett som den nest mest prestisjetunge, etter amerikanske Billboard Hot 100.

a-ha var de første norske artistene som toppet den, i 1986, med «The Sun Always Shines On TV».

TAR EN A-HA: I 1986 ble a-ha vinnere av «Årets Spellemann» – og toppet den britiske hitlisten, slik Sigrid gjør nå. Foto: Janne Møller-Hansen

Intet helnorsk artistnavn gjentok bragden før Nico & Vinz svingte seg til førsteplassen med «Am I Wrong» i 2014.

Seeb – dagsferske Spellemann-vinnere for 2019 i kategorien popgruppe – tok sin remiks av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza» helt til topps i 2016.

Flere har nådd topp 10 – blant dem Lene Marlin, Madcon, Kygo, Alan Walker, Ina Wroldsen og ikke minst Sigrid selv; hun fikk en tiendeplass med «Strangers» i 2018.

To norske artister har toppet listen som medlem i band: Lene Nystrøm og ellers danske Aqua tronet øverst med «Barbie Girl» i 1997, mens Christian Ingebrigtsen og forøvrig britiske A1 i 2000 klarte det a-ha ikke greide selv – å ta «Take On Me» til førsteplassen.

