Anita Skorgan om Jahn Teigen: – Jeg vil bære deg med meg for resten av livet

TØNSBERG/OSLO (VG) Anita Skorgan talte til minne om sin tidligere ektemann i bisettelsen.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble Jahn Teigen bisatt fra Tønsberg domkirke, og mange venner og kjente hadde tatt turen for å minnes Teigen.

Bisettelsen begynte med den tidligere biskopen Per Arne Dahls minneord som var formidlet av datteren Sara Teigen Skorgan.

Etter den tidligere biskopens tale fulgte Anita Skorgan med sitt minneord:

– Kjære Jahn. Jeg har kjent deg så lenge. Allerede fra før vi møttes gjennom musikken. Da jeg hørte min første kjærlighet på radio var jeg solgt. Du som var så tøff sang en romantisk, enkel og sårbar sang. For en sanger, for en låtskriver, for en artist, og for en type, sa hun og la til:

– Jeg var 20 år og hadde akkurat flyttet hjemmefra, og var invitert opp til deg i Holmenkollåsen for første gang. Det var vilt spennende. For hvordan skulle nå det gå. Hva skulle jeg si. Hva skulle jeg ha på meg. Endelig sto jeg på døren til Norges kuleste mann. Med diskré, sort antrekk og hamrende hjerte. Døren gikk opp, og der sto du med et fett glis, store solbriller, tøfler og leopardkåpe.

I salen høres varm latter fra de fremmøtte, og Skorgan smiler også til minne om sin eksmann.

– Vi ble kjærester fort. For en tid! Aldri møtt noen som var så glad i, og opptatt av folk, som deg.

Her kan du se bisettelsen (saken fortsetter under videoen):

– Vil bære deg med meg

Videre delte Skorgan fra livet sammen med Teigen. Hun trakk frem store og små hendelser fra livet sammen – og hver for seg.

– Du fikset det meste, Jahn, men handyman og ektemann var ikke dine beste roller. Vi ble venner isteden. Og slik fant vi ut av det. Slik hadde vi det fint. Og jeg vil bære deg med meg for resten av livet. Det kommer allerede kommentarer fra deg i dagliglivet. What, skal du ikke hilse og snakke med alle du møter på gaten? For det gjorde du.

Da Skorgans minnetale var ferdig, kom det stor applaus fra de fremmøtte i domkirken. Skorgan fremførte så sangen «Min første kjærlighet» før hun avsluttet med «Mil etter mil». Flere sang også med til Teigens hitlåter.

HOLDT MINNETALE: Anita Skorgan holdt en gripende og humoristisk minnetale til minne om eksmannen Jahn Teigen. Foto: Stian Lysberg Solum / POOL /Scanpix.

Leste opp siste SMS

Skorgan benyttet også anledningen til å takke Teigens fans.

– Jeg visste at du ville snakke en del om sangene dine. Det at folk kan dem utenat, at de lever videre med generasjonene. Du var så stolt av det. Jeg kunne alltid betro meg til deg. For du var en av de få som holdt tett. Og det kan jeg og. Våre hemmeligheter er trygge. For ingen kan leve med fullt innsyn i livet sitt. Du elsket ditt publikum, du gjorde alt for dem. Og de elsker deg tilbake. Det er vidunderlig å se kjærligheten fra alle disse menneskene.

Hun leste også opp den siste tekstmeldingen hun fikk fra Teigen.



– Den siste SMS-en jeg fikk fra deg lød: Jeg var stor. Men jeg følte meg liten. Og da tenkte jeg. Nå er du klar, klar til å dra. Vi må alle, til syvende og sist finne vår riktige størrelse. Takk, kjære venn.

NYBAKTE FORELDRE: Anita Skorgan og Jahn Teigen sammen med datteren Sara i 1984. Foto: Hans Olav Forsang/ VG

Teigen og Skorgan var Norges kanskje største kjendispar på 80-tallet. Teigen og Skorgan var gift mellom 1984 og 1987, men forble venner for livet. I etterkant av bruddet i 1987, ikke minst i de siste årene Teigen var aktiv på scenen, opptrådte de mye sammen, og snakket varmt om hverandre i intervjuer, både sammen og hver for seg.

Sammen har de datteren Sara Teigen Skorgan (35), som skal synge sangen «Adieu» i bisettelsen.

Jahn Teigen døde i Ystad i Sverige den 24. februar i år. Den folkekjære artisten ble 70 år gammel.

Slik minnes Carola Häggkvist sin venn Jahn Teigen:

Publisert: 11.03.20 kl. 12:51 Oppdatert: 11.03.20 kl. 13:17

Les også

Fra andre aviser