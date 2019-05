VERTINNE: Kelly Clarkson sto i sentrum gjennom helle Billboard Music Awards. Foto: STEVE MARCUS / Reuters

Kelly Clarkson rett fra prisgalla til operasjonsbordet

Onsdag ledet Kelly Clarkson (37) Billboard Music Awards i Las Vegas. Bare timer etter fikk hun blindtarmen fjernet.

Popstjernen smilte og fremførte vertinneoppdraget på musikkgallaen til fingerspissene. Hun skjulte at hun slet med store smerter på grunn av blindtarmstrøbbel.

Plagene skal ha oppstått den siste uken, og jobben med å være frontfigur under Billboard-utdelingen, hadde vært planlagt i lang tid.

Først torsdag morgen innviet Clarkson omverdenen i helsesituasjonen, som innebar at hun rett etter prisdrysset måtte ta flyet hjem til Los Angeles og sykehuset Cedars Sinai Hospital.

«Skal ikke lyve... Det kan være eller ikke være at jeg brøt sammen i tårer etter showet på grunn av smertene», skrev hun på Twitter sammen med en emoji som viser sammenbitte tenner.

«Men takk til alle fantastiske mennesker på Cedars Sinai. jeg fløy hjem rett etter arrangementet, gjennomgikk operasjonen med glans i dag tidlig, og akkurat nå føler jeg meg i storform. Farvel. blindtarm!», føyer hun til – sammen med den berømte frasen «The show must go on».

GOD TONE: Kelly Clarkson (t.v.) gir en klem til Paula Abdul etter at sistnevnte nærmeste hadde satt fyr på scenen. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Clarkson skiftet antrekk hel seks ganger gjennom den tre timer lange direktesendingen. Hun opptrådte også med to egne sangnummer, deriblant «Broken & Beautiful», filmlåten til «Ugly Dolls».

37-åringen kommer ikke til å hvile ut særlig lenge etter inngrepet. Ifølge Entertainment Tonight planlegger hun å være tilbake på skjermen under amerikanske «The Voice», der hun er dommer.

Kelly Clarkson ble superstjerne verden over da hun vant den aller første «American Idol» i 2003. Hun ble imidlertid slått av Kurt Nilsen under «World Idol» året etter. I årene siden har Clarkson gitt ut en rekke album, giftet seg og fått to barn.

POPDIVA: Kelly Clarkson sang også to sanger. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 03.05.19 kl. 13:36