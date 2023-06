UNDERGRUNN: Cezinando viser hvordan betongkjellere skaper den aller beste skurrelyden.

Album-anmeldelse Cezinando «Sprengkulde»: I en egen klasse

Cezinando leker med helt nye regler på det bokstavelig talt vanskelige femtealbumet.

Artig trivia til bruk i festsamtaler som går litt trått: Alan Walkers «Ignite», er skrevet av blant annet Kristoffer Cezinando Karlsen.

Hvis folk ikke går da, kan man bable videre om at det er et godt stykke fra tre toners pop med tett på 300 millioner spillinger på Spotify til Cezinandos femte album på egen hånd.

Siden de imponerende formative årene 2016/2017, ja de med «Skam» og Øya-headliner og Spellemann, Spellemann og Spellemann virker det som 27-åringens har et behov for bryte ned. Ikke bare sjangergrenser. Men å bryte fullstendig fra hverandre det som egentlig kan kalles popmusikk.

«Sprengkulde» kategoriseres i strømmetjenestene som hiphop/rap. Fra åpningen av førstelåten «Autostrada/Zen» høres det mer ut som Deathprod-støy og samplede sandnesgauker enn beatdrevet ordsmiing à la mode.

Ja, også for de som ikke opplevde fjorårets EP «Samtidig» som passe vrien og vrang.

Her er sjangerhattifnatten i sin solbriller hos fastlegen-era. Rytmer og ord presses, valses og dekonstrueres. 1980-tallets 8-bitlyder knekkes om til hard house med tilsvarende hard motstand.

Som like gjerne kan bli tivolisvimlende vals («Sure druer»), sjanglete indiegitarriff («Tristessen (Pop)») eller voldsom ballade for store scener med bevisst dum tittel («Big dick is back in town»).

Møbelepisoden håndteres, muligens, i «Homage til vinteren 21». Vi er vel egentlig ferdige med den etter «Syk pike».

Cezinando og produsent Ole Torjus Hofvind vrir og vrenger på alt de selv kaster mot mikrofoner og opptaksenheter.

Ingenting virker å være uprøvd i løpet av den unike halvtimen dette albumet bretter ut sine ti låter. Noen ganger blir det veldig rart. Andre ganger blir direkte ulyttelig. I alle fall i starten, før låtene på sitt snodige vis, i mangel av et bedre ord, åpner seg.

Resultatet er noe som helt åpenbart ikke vil gjøre tilværelsen enkel, hverken for seg selv eller lytteren.

Rett før avslutningen snus det om til et slags episk teaterstykke, bygget rundt Gunvor Hofmo-dikt og vaklevoren revysang. I en tid der manges musikkprimærbruk er «gøy» er det en forfriskende og befriende tilnærming man bør skjenke lyttetid til.

Ikke, som de sier, fordi det er enkelt, men fordi det er vanskelig.

