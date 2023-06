ÅPNET SHOWET: Tettpakket og rockesultne tok Tons of Rock-publikummet imot Guns ’N Roses på Ekebergsletta i Oslo.

Konsertanmeldelse: Guns N’ Roses, Ekebergsletta: Kuler og løskrutt

Guns ‘N Roses blir – i kjent stil – litt for grådige når de gjester Oslos største rockefest.

Værgudene viste seg fra sin mest yppete side da årets Tons of Rock ble sparket i gang på Ekebergsletta onsdag formiddag.

Sånt spiller liten rolle for tusenvis av rockehungrige som får servert fire dager tettpakket med hardtslående musikk – og når festivalens største headliner innleder ballet.

Så altfor mange tegn skal ikke sløses bort på å «sette» denne gjengen:

En periode på slutten av 80- og starten av 90-tallet var Guns N’ Roses verdens største, beste og farligste rockeband – en amper kamphund i en luftegård full av utspjåkede pudler.

Punktum.

LEGENDER TILBAKE: Bildet er fra da bandet spilte på Valle Hovin i 2018.

At gruppen – ved enehersker Axl Rose – har skuslet bort deler av momentumet sitt siden den gang, gjennom intriger og krangler, utskiftning av bandmedlemmer og én fattig plateutgivelse (kuriositeten «Chinese Democracy»), er en skjebne de deler med alle sine samtidige.

Sist undertegnede så dem live, på Valle Hovin i 2018, var den største snakkisen at originalmedlemmene Slash og Duff McKagan endelig var tatt inn i varmen igjen av Rose.

Når septetten nå vender tilbake til Oslo, er det nærmeste vi kommer et nyhetspoeng de to nye låtene som kom i 2021 – det musikalske møkkasmørbrødet «Absurd» og den (nødvendigvis) flerfoldige hakk hvassere «Hard Skool».

Regnet har for lengst gitt seg når showet starter noen minutter før(!) oppsatt tid.

Den iltre debutsingelen «It’s So Easy» har åpnet bandets konserter i en årrekke, og i kveld er intet unntak. Det er fin låt å spille seg varm på – særlig Axl låter en smule ruskete.

Den vitalt rølpete blues-skruballen «Bad Obsession» treffer derimot blink.

Og jaggu titter solen frem.

«Chinese Democracy» låter friskere enn sist. Velvet Revolver-låten «Slither» føles først og fremst som en sjenerøs gest overfor Slash.

Men under «Welcome to the Jungle» klikker flere ting på plass på en gang, deriblant Axls fortsatt betydelige kraft som seremonimester («you’re in the jungle, Norway!») og vokalist.

Pendelen mellom «overraskende inspirert» og «så vidt bra nok» skal vise seg å svinge kontinuerlig gjennom disse to og en halv timene.

«Mr. Brownstone» oppleves noe slafsete nesten 40 år etter, mens enda eldre «Reckless Life» og UK Subs-låten «Down on the Farm» vinner på energi og uvørenhet.

«Absurd», på sin side, introdusert som en «mellow love song» (sukk), er nesten like trist og tom i levende live som i studioversjonen.

At et band kan lage søppel som dette og genistreker som påfølgende «Estranged», er en av universets store gåter.

Evigunge og -kule Duff er som alltid en fryd å se og høre på, og tospannet Slash og Richard Fortus har en sedvanlig leken dag på jobb. Denne trioen bærer låter som «Double Talkin’ Jive» og «Rocket Queen» på sine skuldre.

Akilleshælen er Axl Rose, som rett og slett gaper over mer vokalarbeid enn han kan svelge i en alder av 61.

Han glimter til i enkelte øyeblikk, som i de siste sekundene av nevnte «Rocket Queen», samt «Civil War» og en overraskende versjon av Jimmy Webbs «Witchita Lineman». Men altfor ofte låter det anstrengt, småsurt og ubehagelig.

Likevel: Det er vanskelig å krangle på en kveld som inneholder klassikere som «Sweet Child O’ Mine» og «November Rain», fremført av et band som mot alle odds kan smile mens de gjør det.