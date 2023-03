ROCKEIKON: Gene Simmons, her med resten av Kiss på scenen i København i fjor.

Gene Simmons om Kiss-avskjed: − Kommer til å grine som en niåring

De har meldt det før, men nå forsikrer Kiss at de har bestemt seg: I desember er det helt slutt.

1. og 2. desember runder Kiss av sin 40 år lange karriere med to konserter i New York.

– Kiss ble født i New York City, på 23. Street, for et halvt århundre siden. Det blir et privilegium og en ære å sette punktum for turnélivet i Madison Square Garden, ti kvartaler bortenfor der vi først startet, lyder det i en uttalelse fra bandet, ifølge Entertainment Tonight.

Når de amerikanske rockerne nå er i sitt siste år på veiene, tar de også turen innom Norge. «End of the Road World Tour» besøker Tønsberg 15. juli.

Onsdag besøkte Kiss radiovert Howard Stern (69) i studio – i nettopp New York. Der innrømmet Gene Simmons (73) at det er med blandede følelser han setter sluttstrek.

– Jeg er sikker på at jeg kommer til å grine som en niåring, som har opplevd at noen har tråkket på foten hennes, forklarte han.

KISS: (F.v.) Tommy Thayer, Paul Stanley, Gene Simmons og Eric Singer i New York i 2021.

Men det er altså ikke første gang Kiss sier at de legger opp turnélivet. Også i 1999 takket rockebandet for seg.

Det ble den siste turneen med alle den originale besetningen. Men to år senere var Kiss tilbake på veien igjen.

Paul Stanley (71) forklarte i intervjuet med Howard Stern at noen nok mener avskjedsturneen har «holdt på i årevis».

– Men, ja, vi mistet to og et halvt år på grunn av covid, sa Stanley.

– Vi hadde vært ferdig allerede om ikke det var for pandemien. Så ja, dette er slutten. Og vi skal gi alt vi har, la han til.

Hyllet Norge

Kiss har holdt en rekke konserter i Norge opp gjennom årene, og har tidligere skrytt av det norske publikumet.

– Alle tror de vet hva lidenskap er. Sannheten er at dem som ikke har opplevd å se norske publikummere hoppe i stolene sine, ikke vet hva ekte lidenskap er. Norge er i særklasse, sa Gene Simmons til VG i 2012.

Samtidig fleipet Simmons med at de muligens kunne finne fire unge menn som kunne ta over når de gir seg, og bære «bandets kroner videre».

«Avslørt» av VG

Det var faktisk i Norge at Kiss ble avbildet uten sine berømte masker for aller første gang – i 1980. VGs fotograf Trond Solberg knipset bildene, som resulterte i stor oppstandelse og demonstrerende fans utenfor VG i Akersgata i Oslo.

DOBBELTSIDE: Sånn så det ut i VG 16. oktober 1980.

