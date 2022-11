LEDER SHOWET: Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Arian Engebø skal lede neste års Melodi Grand Prix, som har flere nyvinninger i kåringen til Norges bidrag i Liverpool i mai 2023.

Melodi Grand Prix: Gjør store endringer

Vekk med sistesjanser, dueller og forhåndskvalifiserte deltakere; Melodi Grand Prix 2023 vil bli en helt annerledes affære.

Det opplyser MGP-general Stig Karlsen. Han røper også at MGP-finalen flyttes tilbake til Trondheim Spektrum etter delfinaler i Nydalen i Oslo.

– Vi har drømt om et fullsatt Trondheim Spektrum siden vi fylte salen til siste sete, bare noen uker før landet stengte ned i mars 2020, sier Karlsen til VG.

– Men det var også finalen som endte i fullstendig stemmekaos?

Spørsmålet får Stig Karlsen til å humre.

– MGP i Trondheim 2020 ble underveis omtalt som tidenes MGP. Det var en glede som snudde brått da avstemningsystemet kapitulerte totalt. Vi måtte nærmest forlate byen forfulgt av innbyggere med fakler og høygafler, sier Karlsen spøkefullt.

Nå gleder han seg til å komme tilbake for å fullføre festen.

– Få er så gode på fest som trønderne, og MGP og Trondheim er en god match, mener han.

Du husker vel hvem som vant i fjor?

Dette er de største endringene som NRK gjør i neste års MGP:

* Kun tre delfinaler.

* Ingen sistesjanse.

* Ingen forhåndskvalifiserte artister.

* Ingen dueller.

* Internasjonal jury som teller halvparten av stemmene. Dette er kun i selve finalen.

– Vi ønsker å levere en mer kompakt og slagkraftig MGP-sesong, og har derfor tatt ned antallet delfinaler, men byr på like mange artister og låter som tidligere, 21 i tallet. Nå får man sju artister i hver delfinale, der de tre artistene med flest stemmer går videre til finalen i Trondheim, forteller Stig Karlsen.

En liten nyhet rundt selve stemmegivningen blir det også.

– Vi har skrudd til historiefortellingen og byr på en konkurransemodell som er enklere å forstå, og som gjør avstemningen viktigere og mer spennende. Ett av grepene som gjøres for at avstemningen skal bli viktigere og skape større engasjement, er at man nå kun får én stemme, mot tre tidligere. Det betyr at man nå virkelig må velge seg en favoritt, sier han.

Offentliggjøring av artistene finner sted den 4. januar, mens delfinalene arrangeres henholdsvis 14., 21. og 28. januar.

Artistbidragene blir offentliggjort mandag i samme uke som artistene opptrer i sin delfinale, men allerede under offentliggjøringen av artistene den 4. januar får man en ettminutts smakebit.

Den store MGP-finalen i Trondheim Spektrum blir den 4. februar.