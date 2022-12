SLAGERDRONNING: Carola Häggkvist, her på den svenske ELLE-gallaen i Stockholm i vår.

Carola om julen: − Folk tror at alt er glamorøst

Carola Häggkvist (55) sprer julestemning på turné, men innrømmer at det har vært noen såre høytider opp gjennom årene.

– Mine juler har virkelig ikke alltid vært rosenrøde, sier den svenske artisten til Expressen.

Carola forklarer at både egen skilsmisse og det faktum at begge hennes foreldre er døde, har preget feiringen.

– Det har vært knust kjærlighet og ett barn annenhver jul. Hvor morsomt er det? Og så tror folk at alt er glamorøst, sier hun.

Carola var gift med norske Runar Søgaard (55) fra 1990 til 2000. De har sønnen Amadeus (24) sammen.

I 2012 adopterte Carola datteren Zoe (nå 13) fra Sør-Afrika. Carola sier til avisen at det nærmest ble hennes redning.

– Det er både fint og litt trist, sier sangeren.

JULEMAKKERE: Carola turnerer i disse dager med Måns Zelmerlöw. Her i Jönköping 24. november.

Carola presiserer at hun i dag føler seg «rik på innsiden», mye på grunn av sin kristne tro. Hun roser også sine mange, gode venner og forsikrer at hun er optimistisk.

– Selv om en del ting suger.

Singel

Carola har ingen kjæreste for tiden, men innrømmer overfor Expressen at hun har «noen» som oppvarter henne. Og det liker hun.

Hun røper at hun har kontakt med noen «trivelige» personer, men at hun bruker så mye tid på jobb og datter at hun ikke har klart å etablere noe fast.

Carola liker å være to, men synes det er lettest å være singel – selv om det ikke alltid er ønskelig. Dessuten er hun kresen. Hun gir ikke lett bort telefonnummeret sitt, opplyser hun.

– Jeg har truffet noen i mitt liv, som det har vært klaff med. Men så har det av ulike årsaker ikke vart i lengden. Men da kan jeg ikke bare gå for det nest neste. Det høres kanskje ille ut, men jeg kan jo ikke det.

I disse dager er Carola på veiene med artistkollega Måns Zelmerlöw (36) og turneen «A Grand X-mas». De har også gitt ut julelåt sammen – «Let’s Sing».

«Å, som vi trives på scenen sammen», skrev Carola på Instagram for to dager siden.