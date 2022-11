SPEKTRUM: VGs anmelder ruller terningkast fire på Stig Brenners konsert.

Konsertanmeldelse: Stig Brenner, Oslo Spektrum: Moderat brannfare

Norges mest molefonkne r & b-sanger får mye ut av lite i Spektrum.

Har det gått inflasjon i å selge ut Oslo Spektrum? Spørsmålet kan helt sikkert virke urimelig – det er vel ikke mulig å krangle på billettsalg, popularitet og alle-skal-med-mentalitet?

Men ta Ballinciaga-konserten forrige måned. Den var udiskutabelt snau på alle vis, inkludert oppmøtt publikumsmasse, noe som bare ble understreket av at kun to av ti mulige innganger var åpne.

Sist jeg så Stig Brenner live, kalte han seg Unge Ferrari og spilte i et tettpakket og tidvis kaotisk telt i Tøyenparken.

Opplevelsen var overraskende oppløftende til å være såpass mollbasert, og der og da var det lett å skjønne hvorfor hamarsingen og kompisen Arif hadde fylt Spektrum allerede halvannet år før – og levert et helsikes show, ifølge de som var der.

Stig Brenners momentum er imidlertid langt fra like akutt nå som det var i 2017. 32-åringen har blitt kjent for en bred målgruppe gjennom «Hver gang vi møtes», men fjorårets vellykkede annetalbum «Hvite duer, sort magi» har allerede begynt å blekne i hukommelsen.

Spørsmålet blir om Brenner rent kunstnerisk kan bære en kveld i denne bygningen på egne skuldre – i så fall som en av ikke altfor mange andre norske artister akkurat nå.

Publikum – som for ordens skyld oppleves fulltallig – varmes opp med en passe selvsikker dose dronete ambient. På slaget ni dempes lyset, regndråper faller over de tre skjermene og bass begynner å kile faretruende dypt nedi øregangene.

Hovedpersonen entrer scenen på egen hånd, kledd i hvitt, med «Atlanteren» og «Sort magi» blant åpningsnumrene. Det låter fint, men fremstår en smule nakent.

Han mimrer tilbake til da han så Ne-Yo som 18-åring i samme lokale, og den bittersøte elektropopen i «VVK» representerer et tidlig og kjærkomment brudd med tilløpene til monotoni – også fordi musikerne som er gjemt på sceneflankene endelig får vist seg fram. Discosekvensen med «Ung og dum» og «Familyeh» kiler også der det gjør godt.

Likevel blir det tidvis noe statisk og livløst over hele seansen, tross vellykkede innhopp fra Siyabång, Bernhoft og Arif, kveldens mest selvsagte gjest.

Høydepunktene teller «BBB» sammen med sistnevnte og Ylva-duetten «Bli her», mens «Nostalgi 3 Millioner» og «Når alt ikke er nok» lider en smule under fraværet av Tomine Harket og Molly Sandén.

Det koker godt under gammelt gull som «Ashanti», «Lianer» og «Balkong». «Vi kanke være venner» viser seg å være kveldens mest misvisende tittel, all den tid et takknemlig og allsang-ivrig publikum gladelig avlaster Brenner når han hevder at stemmen befinner seg på vaklende grunn.

Det høres ikke i det hele tatt, og sangeren gjør det meste riktig denne kvelden. Men selve showet blir flerfoldige hakk for smått og flatt i disse omgivelsene. At Stig Brenner nesten klarer å hale det hele i land likevel, er en liten bragd i seg selv.