Tidligere Pink Floyd-medlem Roger Waters i Telenor Arena tirsdag.

Konsertanmeldelse: Roger Waters, Telenor Arena: Kranglefant i fritt fall

I Roger Waters’ selvrettferdige og pompøse verden er alle viljeløse sauer og korrumperte idioter. Bortsett fra ham selv, da.

Si hva du vil om Roger Waters. Men den forhenværende Pink Floyd-sjefen har i det minste perfeksjonert én ting siden han lot moderbandet seile sin egen sjø – riktignok etter å ha prøvd å oppløse det via rettslige instanser – for snart 40 år siden: kunsten å gi en flat faen i hva noen måtte mene om ham.

Mannen bikker 80 senere i år, uten at alderen later til å tøyle hverken det politiske engasjementet eller det kranglete temperamentet. I 2023 føles det strengt tatt mer nærliggende å se på ham som en aktivist enn som en artist, og Waters’ har fortsatt sin injurierende kraft intakt.

Hans geopolitiske betraktninger om Russlands «fremprovoserte» invasjon av Ukraina har møtt (velfortjent) motbør, og nylig ble den forestående maikonserten i Frankfurt kansellert med bakgrunn i beskyldninger om antisemittisme (en avgjørelse han med god grunn har tatt videre i det tyske rettssystemet).

Med dette i bakhodet er 79-åringen forunderlig lite kompromissløs fra et rent musikalsk perspektiv: Brorparten av låtene på This Is Not A Drill-turneen er hentet fra Pink Floyds kommersielle storhetstid, slik den strekker seg fra «The Dark Side of the Moon» til «The Wall». Kanskje handler det om å ta det endelige eierskapet til dette universet – eller om å sukre det beske budskapet nok til at det trenger inn.

På den første av to konserter i Telenor Arena er det – som forventet – en viss overvekt blant de fremmøtte som trolig falt tungt for disse potente skildringene av fremmedgjøring da de traff verden på 70-tallet. Men den yngre garde åpenbarer seg etter hvert.

Køen inn til arenaen er imidlertid lang og uoversiktlig, både gjennom sikkerhets- og billettkontrollen, selv for de av oss som møter opp utenfor betonghelvetet på Fornebu i presumptivt rimelig tid.

I en forhåndsinnspilt melding gjør Waters det klart at alle som måtte være der for musikkens skyld, og som måtte ha problemer med å svelge verdensbildet hans med hud og hår, kan «fuck off to the bar». Nyttig informasjon, selv om det går hardnakkede rykter om at det er tomt for øl i god tid før konsertstart.

De fem første låtene er alle hentet fra «The Wall». «Comfortably Numb» lister seg i gang med bilder av urban postapokalypse som visuelt akkompagnement, uten at noe tyder på at det er en liveversjon vi hører. Det er en overraskende døsig – og etter hvert som lydeffekter og hulkende gjestevokal melder seg – tacky start på kvelden.

«Another Brick In The Wall 2 & 3» og «The Powers That Be» avslører tidlig problemet med fascismekritikk som etteraper fascismens estetikk: De spilles kompetent, men formidles lammende overtydelig, og Roger Waters drukner kontinuerlig i sitt eget propagandamaskineri.

«The Bravery of Being Out of Range» er i det minste en rørende låt, men Waters stoler ikke på publikum – her må det montasjer av amerikanske presidenter som krigsforbrytere til for å hamre inn poenget.

Den nye låten «The Bar» får en lang introduksjon, der Waters lykkes i å kombinere humor og varme med et flammende innlegg for Julian Assange. «The smell of napalm with the cornflakes» er for så vidt en fiffig og slående tekstlinje, i det minste ledsaget av sobre sorthvitt-bilder fra et indianerreservat, men selve låten setter ikke spor.

«Have A Cigar» er en ren nostalgitripp der alle spor etter David Gilmour er fjernet fra ikonografien med kirurgisk presisjon. «Wish You Were Here» og «Shine On You Crazy Diamond» er som kjent hyllester til Pink Floyds opprinnelige ledestjerne Syd Barrett, men handler i denne sammenhengen minst like mye om å plassere Waters selv helt øverst i bandets mytologi.

Etter en pause på 20 minutter entrer Waters og bandet scenen på nytt, med enda flere spor fra «The Wall» («In The Flesh», «Run Like Hell»). Overtydeligheten fortsetter, både på scenen (vår mann fyrer av et «automatvåpen» mot publikum) og på skjermene. Gjett om teknologi, kjendiseri, rikfolk, krig, religion, media og andre uttrykk for vår korrumperte livsførsel får kjørt seg!

«Money» kommer i en tøff tapning, men kveldens høydepunkt er utvilsomt en vakker og verdig «Us and Them», der andre bandmedlemmer tar over vokalansvaret. Selv om også den tar det visuelle steget fra empati til banal sosialpornografi underveis.

De filmatiske sidene ved seansen har unektelig kvaliteter på et rent håndverksmessig nivå. Bandet han har med seg gjør nøyaktig det de er betalt for – særlig saksofonisten Seamus Blake stikker seg ut – og lyden er bedre enn den pleier å være i Telenor Arena.

Like fordømt er det først og fremst en forbausende kjedelig konsert Roger Waters serverer denne aprilkvelden – tross spektakulære effekter, teatralske fakter og et engasjement man får anta er ektefølt. Det virker helt enkelt ikke som om han liker musikk spesielt godt.

Og med sitt monomane fokus på å tvangsfôre budskapet sitt til publikum med verdens største teskje, etterlater han denne anmelderen tom innvendig – og avslører seg selv som en temmelig grunn tenker i samme slengen.