FOO-GAZE: Dave Grohl & co. er tilbake med en av sine fineste sanger på årevis.

Ukens låter: Jonas Benyoub & Marstein, Dua Lipa og Foo Fighters

… og et herlig gjenhør med Lindstrøm: Helgas jukeboks er rigget opp.

Jonas Benyoub & Marstein – «555»

Jonas Benyoub «trenger ikke love, trenger bare me, myself and I» – i det minste om vi skal dømme etter «fokuslåten» på 29-åringens snaufriserte nye EP «Takket være livet». I numerologien representerer tallrekken 555 forandring, frihet og eventyr, og denne dumpe, svevende og Marstein-gjestede rusleren låter passe fri og eventyrlysten, den også – selv om den sniker seg innpå fremfor å overfalle.

Emma Steinbakken – «Used to Love You»

Det er mye å like ved Emma Steinbakkens bittersøte uptempo-singel «Used to Love You», fra det maksimalistiske, Dagny-klingende refrenget til hovedpersonens ikke ubetydelige stemmeprakt. Problemet er at melodien minner om titusenvis av andre sanger – ikke minst den overlegne «Somebody» med nevnte Dagny. Emma Steinbakken er et legitimt pophåp, men hun ville virkelig ikke hatt vondt av å ta flere og større sjanser med musikken sin.

Lindstrøm – «Syreen»

Fire år etter forrige fullengder er endelig spacedisco-monarken Hans-Peter Lindstrøm klar med nytt album. «Everyone Else is a Stranger» består av fire spor og slippes 14. juli, og smakebiten «Syreen» – oppkalt etter blomsten med nesten samme navn – dytter forventningene mot sommerhimmelens øverste sfærer: Dette er håpefull, boblende elektronika som bikker sjuminuttersmerket, men som godt kunne vart tre ganger så lenge.

Dua Lipa – «Dance the Night»

Årets sommerfilm? Det blir vel kjapt «Barbie», med verdenspremiere 23. juli, Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollene og artister som Nicki Minaj, Ava Max, Haim, Charli XCX og Lizzo på soundtracket. Dua Lipa bidrar også – både som havfrue i filmen og med den moderat interessante disco-låten «Dance the Night» på lydsporet. Det låter dyrt og solid, for all del, men Lipa har gjort akkurat denne typen hit langt mer overbevisende og medrivende tidligere.

Louis Tomlinson – «High in California»

Det tidligere One Direction-medlemmet Louis Tomlinson ruller i disse dager ut «deluxe»-versjonen av fjorårets album «Faith in the Future», selv om det er diskutabelt om noen har etterlyst det. Bonuslåten «High in California» – en bleiknebbet og gørrkjedelig skildring av å røyke weed i, eh, California – gjør aldeles ingenting for å heve kvaliteten på produktet. Snarere tvert imot.

Foo Fighters – «Show Me How»

Det drar seg til mot utgivelsen av «But Here We Are», Foo Fighters’ første plate etter trommisen Taylor Hawkins’ tragiske dødsfall i fjor. Shoegaze-aktige «Show Me How» er mer drømsk og dvelende enn de to foregående smakebitene, uten at det er noen ulempe. «Where are you now? Who will show me how?», synger Dave Grohl og datteren Violet på et av de vakreste refrengene bandet har servert på årevis.