TRAVLE TIDER: BigBangs Øystein Greni ble trebarnsfar dagen før plateutgivelse nummer elleve.

Øystein Greni (48) ble pappa igjen

BigBang-sjefen gir ut ny plate fredag. Torsdag morgen tyvstartet han ukens utgivelser med en sønn.

– Alt er bra. Gutten er stor og fin, og mor har vært utrolig tapper, meddeler Øystein Greni på telefon fra sykehuskorridoren på Ullevaal.

Egentlig skulle det være en prat om BigBangs første plate på fire år, «Le Californie», men i en sådan stund må det være lov å stille sportsspørsmålet; hva føler du nå?

– Du, jeg føler bare kjærlighet, jeg, for å være helt ærlig. Nå har jeg akkurat tatt en liten trilletur, ellers har jeg bare sittet og sett på ham. Og grått en liten skvett. Det er så jævlig vakkert, sier Greni, før han fullroser sykehuspersonalet.

– For et land Norge er, så dritflinke folk som jobber i helsevesenet!

Fra før er Øystein Greni far til Julia på nitten og Leon på ni.

– De har tatt mot lillebror med moderat entusiasme – med et smil, altså!

Han sier at det «kanskje var litt klønete planlagt» at fødsel og plateutgivelse skulle komme samtidig, men spanderer ikke mange kalorier på det.

– Vi flyttet albumet så mange ganger at plutselig var det termin. Platen har vært ferdig lenge – ett år, faktisk – så dette går fint. Dette gir jo albumet en herlig bonusgreie, mener Greni.

ØYSTEIN GRENI FIKK HØRE STERKE HISTORIER I FORRIGE SESONG AV «HVER GANG VI MØTES»:

«Le Californie» bærer – som navnet hinter om – preg av Øystein Grenis bosted i Echo Park i Los Angeles. Det er full «californication» gjennom alle spor.

– Jeg ble jo hjernevasket av Californias musikkultur gjennom faren min (Thor, legendarisk musiker fra Undertakers Circus, red.anm.) og skatefilmer, og nå har jeg lagd min egen virkelighet ut av det. Jeg mener jeg har lagd noe som er mer 60-talls California enn California selv er, sier Greni, som sammenligner det med dansker på fjellferie i Norge.

– Det er den samme type nerding, men med distanse; dansker kommer stadig tilbake for å gå i Rondane, og etter hvert vet de mer om Rondane enn de fastboende. Det handler om å ha blikket på steder fra et helt annet sted, sier han.

Platen ble til under pandemien, og vanligvis ville en utålmodig Øystein Greni gått på veggen av å sitte innestengt mellom fire av disse veggene.

Men nei.

– To år ble liksom flyttet fremover. Jeg hadde god tid til å finpusse ting, sånn sett ble corona en gavepakke for meg. Jeg kunne slippe en single eller to, leke meg litt i studio og å lage små Instagram-videoer. Det var faktisk veldig fint.

– Og hva skjer nå fremover?

– Masse festivaler og BabyBjörn!