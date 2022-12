Bjørn Eidsvåg: Har tatt tilbake meningen med «Floden»

Bjørn Eidsvåg (68) føler at opprinnelsen er tilbake i sin mest misforståtte låt, «Floden». Takket være nesten 50 år yngre Emma Steinbakken (19).

Begge er deltagere i kommende sesong av «Hver gang vi møtes» på TV2. Sist onsdag kunne VG-lesere unne seg første smakebit av programmet som har premiere 1. nyttårsdag.

Der tolket Emma Steinbakken «Floden», en duett mellom Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen fra 2006. Steinbakkens tolkning gikk også til topps på Spotify i romjulen, men den originale duetten mellom Eidsvåg og Nikolaisen skulle vise seg å bli mer herostratisk berømt enn bare berømt.

Les også Bjørn Eidsvåg: – Jeg ble ufordragelig når jeg drakk Bjørn Eidsvåg (64) prøver å finne ut om han tror på Gud. Det er derfor han har isolert seg på hytta for å skrive bok.

Årsaken var Eidsvågs tekst, samt at han sang duett med en kvinne som var langt yngre enn ham selv.

«Det renner ei elv, en duvande flod gjennom livet mitt

Eg fylles av mildhet og fred når eg vasse i sivet ditt»

Å «vasse i sivet ditt» ble temmelig raskt fanget opp av både fans, kritikere og ikke minst humorister, som et billedlig uttrykk for intim samkvem.

– Den tolkningen som det ble bråk om den gangen er ganske umulig å få til nå, når Emma synger den. Den ble tolket seksuelt av noen, og jeg ble ordentlig sinna. Jeg hadde aldri tenkt at å vasse i sivet var det samme som å ha samleie, forteller Eidsvåg.

I dag kan han smile av «bråket».

BER OM NÅDE: «Floden» handler ikke om seksuell aktivitet, men om nåden vi alle opplever, ifølge Bjørn Eidsvåg, som, ifølge han selv, ble kraftig misforstått da «Floden» ble utgitt.

– Jeg har spilt denne sangen i mange år og fortalt hva den handler om. Den handler jo om det å våge og ta i bruk den kjærlighetskraften man har, den nåden man har fått. Og så kommer den andre tolkningsvarianten, og den er ganske annerledes ...

– Men nå har låten fått tilbake sin opprinnelige mening?

– Ja. Og med god hjelp av Emma!

Bjørn Eidsvåg husker godt hvordan den «falske» tolkningen av «Floden» spredte seg.

– Det var en som startet ganske tidlig, og så spredte det seg. Så gjorde «Radioresepsjonen» en kjempeinnsats for å spre den falske utgaven, eller tolkningen. Til slutt måtte vi bare kaste inn håndkleet. Jeg var jo med i «Radioresepsjonen» og sang den. Jeg prøvde alle måter å stoppe den tolkningen på, men til slutt tenkte jeg; nei, bare la det stå til.

Les også La folk styre med sexen sin selv Oslo-biskopens syn på seksualitet uroer meg mer enn det Gelius ytrer.

68-åringen bukker i respekt da vi spør ham om versjonen til Emma Steinbakken.

– Emma var to år da låten kom ... Men hun synger og presenterer altså den låten for en ny generasjon på en måte som jeg ikke hadde klart. Og det er jeg utelukkende glad og takknemlig for, sier Bjørn Eidsvåg.

Emma Steinbakken selv sier at hun har møtt Eidsvåg ved noen anledninger, men hadde stor respekt for å tolke «Floden».

– Jeg – og min familie – har vokst opp med Bjørn, han var den jeg hørte mest på da jeg var yngre. Sangen er samtidig min fars favoritt – og min – og så lenge jeg hele tiden forsøker å utfordre meg på ting som er håpløse, valgte jeg «Floden», sier hun.

ÅRETS DELTAKERE: I denne sesongen av «Hver gang vi møtes» får du vite mer om (fra venstre) Kristian Kristensen, Kaleb Isaac Ghebreiesus (Isah), Ingebjørg Bratland, Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger, Fredrik Auke (Freddy Kalas) og Emma Steinbakken.

Bjørn Eidsvåg er helt klar på hvorfor han denne gangen takket ja til «Hver gang vi møtes» – etter å ha blitt spurt tolv ganger tidligere.

Mye av det handler om en ung artistansvarlig på 18 år da han hadde en konsertrekke i Trondheim.

Hun ante ikke hvem Bjørn Eidsvåg var, men hadde kjent igjen et par av sangene fra konserten kvelden i forveien.

– Hun sa at jeg burde bli med i «Hver gang vi møtes», der er det sikkert også mange unge mennesker som følger med, mente hun. Hm. Da tenkte jeg at her er det en mulighet for kanskje å forlenge karrieren litt og få et større publikum som går nedover i alder, sier han

Les også Uten nåde Hva er det med Bjørn Eidsvåg og sex?

Eidsvåg angrer ikke et sekund. Hans episode kommer i premiereprogrammet 1. nyttårsdag. Lovordene om gjengen er mange, og han vil nødig trekke frem enkeltprestasjoner.

Likevel kan Kristian Kristensen være inne på noe. I TV2s egen promo-video forteller Kristiansen at han var på nabopuben da han plutselig hørte skyting på gaten utenfor London Pub i juni i år.

– Å høre Kristian Kristensen synge «Eg ser», og knytte historien til London Pub, der han var ... Altså, det går ikke an ikke å bli rørt. Han gjør det så effektfullt og nydelig.