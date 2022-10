Dansegruppen Quick Style refses for Qatar-promotering

Amnesty Internationals norske generalsekretær mener at danserne med Karpe-tilknytning og 2,5 millioner Instagram-følgere bidrar til «kulturvasking» av det omstridte regimet.

Quick Style har slått seg opp som noen av Norges fremste dansere siden de startet i 2006.

I 2009 vant de «Norske Talenter» på TV 2. De siste månedene har de fått mye oppmerksomhet for sin rolle i Karpes ti Spektrum-konserter. Quick Style er også med når duoen skal på europaturné til våren.

Nå får de imidlertid kritikk for å ha reist til Dubai og Qatar, hvorfra de den siste uken har postet en rekke bilder og videoer – mange av disse tagget med «Visit Qatar».

SVAR: Visit Qatars respons på et av Quick Styles Instagram-innlegg.

Visit Qatar promoterer landet som reisemål og er eid av landets regjering. De har den siste tiden publisert flere kampanjer for å trekke turister til landet, som arrangerer Fotball-VM 2022 i november og desember.

Info Kort forklart: Derfor er VM i Qatar kontroversielt Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg Fotball-VM på, er gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon.

En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge The Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene.

Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte Kafala-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstagerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet. Myndighetene i Qatar hevder at Kafala-regimet er opphevet som følge av VM i Qatar, men Amnesty pekte i en rapport sist høst på at utviklingen den seneste tiden ikke hadde gått rett vei, snarere stikk motsatt. Der pekte de på funn som viste at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket.

Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil syv års fengsel i Qatar. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 at hun måtte ta en ekstra sikkerhetsgjennomgang før hun reiste til landet før VM-kongressen. Vis mer

VG har vært i kontakt med Nasir Sirikhan, som er både eier, daglig leder og styreleder i Quick Styles selskaper, samt en av gruppens tre gründere. Han har ikke besvart VGs spørsmål om kommentar til saken.

VG har også vært i kontakt med flere av Quick Styles medlemmer, som viser til manager Ibrar Malik for uttalelser. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

VG har forsøkt å kontakte dem via telefon, sms, epost og DMs.

– Omdømmevasking

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Internationals norgesavdeling mener at dansegruppen her driver med en kulturutgave av «sportsvasking»; et begrep hyppig brukt i sammenheng med ideen om at Qatar bruker Fotball-VM til å pynte på sitt image og omdømme for omverdenen.

– Det kan virke som at Quick Style ikke helt har skjønt at de med dette blir bevisst brukt av qatarske myndigheter som en del av den samme omdømmevaskingen, sier Egenæs til VG.

– Når de sier «visit Qatar» til sine to og en halv millioner følgere, og fremstiller alt det fine ved Qatar og ikke noen av skyggesidene, så er det akkurat det myndighetene der vil, mener han.

KRITISK: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International.

Amnesty-lederen trekker frem at Qatar er kjent for slavearbeid, fiendtlig holdning til og fengsling av homofile, undertrykking av kvinner og at landet har dårlige kår for ytringsfrihet.

Dette burde være kjent for Quick Style, mener Egenæs.

– De bør være klare over det og vurdere om de også skal si noe annet til sine følgere. Hvis ikke blir de stående igjen som «kulturvaskere».

Egenæs påpeker at ytringsfrihet er viktig for kulturen, og at i nettopp dans bør kvinner og menn være likestilte.

– Kulturarbeidere burde ha et spesielt blikk på situasjonen der nede. De bør gi uttrykk til sine følgere om at de også har fått med seg disse sidene av Qatar. Da tar de i så fall bort noe av «vaskeeffekten» som Quick Style ellers nok er en ganske viktig del av akkurat nå.

VG har lagt frem Egenæs’ utsagn for Quick Style.

– For dårlig

I sosiale medier har flere engasjert seg i saken.

Influencer Halvor Harsem er en av dem. Han har postet kritikk på Twitter, hvor han hevder at en kritisk kommentar fra ham under Quick Styles egen post er blitt fjernet.

– Jeg ble skuffet, sier Harsem til VG.

– Da jeg så at de tagget Visit Qatar, klarte jeg ikke å la det passere. Det er for dårlig, spesielt nå som det har vært så mye debatt og kritikk av landet i forbindelse med VM.

Harsem mener at han og andre influencere som lever av å påvirke andre, har et spesielt ansvar, også nå som flere andre oppfordrer til boikott.

– Det er for dårlig, spesielt av de som har også mange internasjonale følgere.

KRITISK: Halvor Harsem.

Artist Malin Pettersen har også meldt om saken.

– Personlig ikke et regime jeg ville støttet eller takket ja til å utføre sponset arbeid for, skriver hun i en kommentar under en av Quick Styles poster på Instagram.

– Jeg ville ikke følt det komfortabelt, vel vitende om hvor mange dødsfall de er ansvarlige for. Og definitivt ikke et budskap jeg ville ønsket å sende til mine LGBTQ+ og kvinnelige fans og følgere.

Pettersens manager sier at hun ikke ønsker å kommentere saken ut over det hun har meldt i sosiale medier.

KRITISK: Malin Pettersen.

Quick Style får imidlertid støtte også – fra Mohammad Usman Rana, styreleder i Wasila, omtalt som en tankesmie for norsk islam. I 2016 ga han ut boken «Norsk islam: Hvordan elske Norge og Koranen samtidig».

I en debatt på Twitter skriver han:

– Dere sosial rettferdighet-jihadister i sosiale medier er morsomme. Snart kan man ikke gjøre noe før en eller annen godhetsposerende aktivist mener noe om noe. De burde vel ikke dratt til NY pga. USA og Irak heller. Qatar er jo en vestlig alliert. Begynne der kanskje?

STØTTER: Mohammad Usman Rana.

VG har bedt Mohammad Usman Rana om utdypende kommentar til meldingen.

Kontroversielt VM

Fotball-VM har de siste årene økt fokuset på tilstandene i Qatar.

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner peker på det som skal være svært kritikkverdige leve- og arbeidsforhold for fremmedarbeidere i landet.

I mars rettet Norges fotballpresident Lise Klaveness kritikk mot både FIFA og det kommende verdensmesterskapet da hun besøkte hovedstaden Doha.

Talen gikk verden rundt, og Klaveness høstet mye ros for kritikken hun rettet.

KLAR TALE: Lise Klaveness i Doha i mars.

Fotballegenden David Beckham fikk tidligere i høst massiv kritikk for å samarbeide med turistmyndighetene i Qatar i forbindelse med VM. Den tidligere fotballstjernen har rolle som ambassadør for mesterskapet og skal ha inngått en avtale verdt opptil 1,8 milliarder.

AMBASSADØR: David Beckham.

Flere reklamefilmer på Visit Qatars Instagram-side viser Beckham som turist i landet. Han har også fått sin egen underside på deres nettsider.

I september mistet Danmarks tidligere fotballstjerne Brian Laudrup TV-jobben etter å ha reklamert for VM i Qatar via Visit Dubai. Han har vært en profilert ekspert for dansk TV 2.