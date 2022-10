LYDEN AV 2022: Ballinciaga og David Mokel.

Maskeforbud på Ballinciaga-konsert i Oslo Spektrum

Fansen får ikke lov til å etterligne bandets image under lørdagens konsert. Et sikkerhetstiltak, opplyser konsertstedet.

Lørdag ettermiddag postet Ballinciaga på sin Instagram-story at Oslo Spektrum ikke vil tillate bandets kjennemerke, rosa masker, på hos publikum under kveldens arrangement.

Per-Ole Moen, administrerende direktør i Spektrum, sier til VG at tiltaket gjøres for at sikkerhetspersonale skal ha mulighet til å observere publikums mimikk, for å kunne bedømme om de har det bra og er trygge.

Vil ikke ha maske

– Jeg skal ikke være tretti år gammel med rosa maske, sier 19 år gamle David Mokel, som fronter årets dominerende norske slager.

– Du skal dø før du er tredve, du? Rockestjerne, «the 27 club!», repliserer en av de hakket eldre karene i Ballinciaga – en trio som stadig insisterer på å holde masken.

I skrivende stund har konstellasjonen Ballinciaga/Mokel snurret inn over 32 millioner Spotify-spillinger av «Dans på bordet». Åtte måneder etter utgivelsen er den blitt en av tidenes største norske hits.

Sangen vil ganske sikkert rive hus når den treffer et todelt Oslo Spektrum lørdag kveld – med de under 18 på sitteplasser og de over 18 på gulvet.

Og den ligger fortsatt på Topp 10 på VG-lista.

– Syk sommer

– Vi synes jo nesten det er litt rart at folk ikke har hørt i hjel «Dans på bordet» ennå, sier han som antas å være noe av en lederskikkelse i Ballin, som de kalles på kort.

Låten er ingenlunde Ballinciagas eneste monsterhit.

«Beklager (Guttaklubben)» har snart 19 millioner Spotify-spillinger, «Tante» har over 14 millioner. Mens både «Fakk min X», «Block Party» og «Kjære alkohol» fortsatt er blant de hundre mest spilte i landet nå.

Problem:

– Vi har hatt en syk festivalsommer, så vi har ikke hatt så mye tid til å lage ny musikk.

En noe lavere utgivelsesfrekvens nå er et bevisst valg, forteller de.

– Vi hadde veldig mye på en gang, og det var gøy å tapetsere listene så mye vi kunne. Men det er også et poeng at folk ikke skal gå lei det første året. Det er greit å kjenne på at når man gjør noe nytt nå, så må man levere.

«Dans på bordet»-tallene er svimlende, også for opphavsmennene. Selv om alt har pekt oppover siden de slapp «Loud Luxury 2022» – 17 millioner på Spotify – for ganske nøyaktig et år siden.

– For ett år siden var det ingen som tenkte at dette var en mulighet.

– Jeg hadde vel tenkt at det skulle bli så stort, sier trioens høyeste, med den mørke røsten de liker å reklamere for merch’en sin med.

– Bare ikke så raskt!

KLARE FOR FEST: Ballinciaga og David Mokel ved Oslo Spektrum.

De rosakledde refererer til David Mokel som «han søte». 19-åringen gir suksessen et ansikt, bokstavelig talt.

Han forteller at han verken har manager eller har signert med noe plateselskap foreløpig.

Men kunne han tenke seg å gå solo?

– Næææh, jeg er bare her for stemningen, ler han.

– Vi får se, kanskje folk er lei av «Dans på bordet» neste år.

Etter det VG kjenner til er det stor interesse for Mokels signatur i bransjen. Vi videreformidler dette.

– Ah, det er hyggelig.

Mokel ble angivelig ikke hanket inn til samarbeid på grunn av sine vokalistegenskaper.

Snarere fordi han allerede hadde et stort nedslagsfelt på musikkbransjens kanskje viktigste lanseringsplattform nå: TikTok.

– Jeg ble overrasket av at de ville lage en låt med meg, for jeg var bare en tiktoker, sier Mokel.

– Jeg har hjulpet dem med TikTok, og de har hjulpet meg med musikken. Bra combo.

– Det var ikke så innafor å gjøre det da vi gjorde det med David, TikTok var litt kleint og «cringe» da, sier den høye og mørkrøstede i rosa.

– Nå er det så vanlig at nå er ikke det noe vi vil gjøre, vi vil tenke fremover. Når alle andre gjør det, skal vi gjøre noe annet.

Hulsker-fan

Hva dette «annet» er, har de ikke lyst til å si noe om foreløpig.

– Bruke en youtuber?, foreslår Mokel.

– Vi vil gjøre det folk ikke forventer at vi skal gjøre, sier han høye.

– Musikk-Norge er veldig kjedelig. Safe valg hele tiden, safe svar, alt er så rolig og lite engasjerende. Vi vil gjøre alt annet enn det. Vi vil gjøre noe spennende som folk har lyst til å se, som de ikke vet ennå at de har lyst til å se.

Annerledes er i alle fall måten Mokel promoterer seg selv og sine venner på.

Som for eksempel denne kollasjen han tidligere denne uken skulle lage blest rundt Spektrum-showet med:

– Jeg brukte lang tid på den kollasjen! Jeg hadde mange seriøse utkast til den. Det var ett hvor jeg først hadde Ballin-caps på Bernt Hulsker, men det ble «make America great again» i stedet.

– Hvorfor ville du ha med Bernt Hulsker i promoteringen av Spektrum-konserten deres?

– Næh, jeg digger musikken hans.

(Tidligere denne uken ble tidligere VGTV-profil Hulsker dømt til betinget fengsel og bot for hatefulle ytringer. Han slapp sommerlåten «I skyggen» i 2019.)

Fikser sprit

I sosiale medier er Mokel gjerne den første til å gjøre narr av bandet som har gjort ham (mer) berømt – og av Ballinciagas andre semi-faste vokalist, Kevin Lauren.

– Det er de som gjør narr av meg!, mener Mokel.

– «Tough love», presiserer Ballinciagas DJ.

– Det er de beste vennene du kødder mest med.

– Men jeg liker å være med dem, liker å henge med dem, sier Mokel.

– Det er ikke bare business. Eller – fra min side er det business, men de har gitt meg inntrykk av at de tror at vi er venner.

VG spør Ballinciaga om de kan røpe hvor gamle de er.

– Gamle nok til å kjøpe sprit, er det vi pleier å si, ler den mørkrøstede.

– Praktisk, mener Mokel.

– Da trenger jeg ikke å ringe broren min og sånn.

Så langt har de altså gitt ut én eneste låt sammen. Riktignok med et resultat som synes å ha forårsaket oppfølgernerver.

– Hvis vi gjør en «collab» til, så ønsker vi jo å sitte med en følelse av at «dette er bedre», liksom, sier Ballinciagas antatte lederskikkelse.

– Og det skal litt til. Fordi «Dans på bordet» er ... OK pluss.

Men er det kunst?

I august publiserte VG en sak om de mange norske popstjernene som skjuler seg bak masker om dagen.

En av dem – ikke Ballinciaga – uttalte der: – Vi er her for kroner, ikke «fame».

– Vi startet hele Ballin-greia som et russekonsept, sideprosjekt. Det ville vi bare tjene penger på, medgir sjefs-Ballin.

– Og så ble det hovedprosjektet, fordi det var kjempegøy og gikk bra.

– Hvor mye «kunst» er det i det dere lager?

– Kunsten i det er å lage musikk som folk bare kan føle seg bra til, når de er på fest, når de skal ha det gøy. Det er kanskje så dypt vi går med musikken. Det er kanskje ikke så følsomt, men den følelsen man får av å høre på musikken og feste til den – det er den kunstneriske delen jeg elsker mest. Når en låt kommer på og jeg bare vet at den får alle til å klikke.

– Vi lager musikken vi digger selv, skyter DJ’en inn.

– De beste sangene vi lager er de vi lager når vi har det gøyest.

Ballinciaga nøler ikke med å kalle seg selv et friskt pust. Og de tror at bandet blir en langvarig affære.

– Ballin er et univers hvor musikken er prioritet nummer én, og det funker. Det er fest og moro, og jeg tror ikke nordmenn kommer til å slutte å feste.

En håndfull år tilbake var det fortsatt noe av en begivenhet når et norsk band eller en norsk artist satte opp sitt eget show i Oslo Spektrum.

I august pulveriserte Karpe siste rest av sensasjon rundt dette, ved å selge ut ti konserter i hovedstadens storstue.

Ballinciaga er imidlertid ikke enige i at én Spektrum-konsert nå ser litt snaut ut i forhold.

– Det er bare ett år siden gjennombruddet vårt, påpeker DJ’en.

Bandet minner også om at Karpe har holdt på nesten like lenge som Ballinciaga har levd – og at kveldens show er det første de rosa arrangerer selv.

ANONYME: Ballinciaga beholder maskene på i offentlig sammenheng inntil videre.

Det er ikke spart på noe, lover de.

– Den eneste grunnen til at vi bruker så mye på showet nå er at publikum skal ha en fet opplevelse.

– Jeg får null kroner, sier Mokel og slår ut med armene. Hans mor har imidlertid fått gratisbillett.

– Blir det mye hits?

Alle ler.

– Vanskelig å ikke ...!