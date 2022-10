JAZZER MED GUTTA: Alex Turner (til høyre) & co. har aldri vært bedre.

Plateanmeldelse: Arctic Monkeys – «The Car»: Skinnende luksuspop

Arctic Monkeys’ «The Car» er et ømt, skarpt og ellevilt elegant høydepunkt i karrieren.

Sjukt, men sant: Arctic Monkeys’ femte album, «AM», har klort seg fast på albumlisten UK Top 100 siden det kom for snart ti år siden. I skrivende stund befinner det seg på åttendeplass, med ytterligere to av bandets plater under seg.

Det spørs om «The Car» – Sheffield-kvartettens mest lysende utgivelse så langt – vil bite like hardt fra seg rent kommersielt. Verden er som kjent et urettferdig sted.

Musikalsk bygger de videre på den fine forgjengeren «Tranquility Base Hotel & Casino», men med et langt større sonisk vingespenn. Her svinger tungt orkestrert loungemusikk seg ubesværet rundt med soul, jazz og støvete soundtracks, samtidig som tidvis yppete melodier pumper liv inn i prosjektet.

De tre smakebitene som allerede er sluppet kan meget vel være årets låttrio hittil. Førstesingelen og åpningssporet på albumet, «There’d Better Be a Mirrorball», er et av bandets inderligste og underligste øyeblikk – som om David Bowie hadde vendt seg mot Burt Bacharach i et av sine siste leveår.

«Body Paint» og «I’m Not Quite Where I Think I Am» befinner seg på samme nivå: Førstnevnte kulminerer i et mellomspill av beatleske proposjoner, mens sistnevnte blander prog og funk sømløst, med uhørte akkordprogresjoner og melodiske vendinger krengende mot krisp og kjødelig rytmikk.

Mirakuløst nok er det flere andre låter på «The Car» som nærmer seg disse høydene, ikke minst den avsluttende rekken med uimotståelige «Hello You», folk-bossa-karamellen «Mr. Schwartz» og Phil Spector-kyssede «Perfect Sense».

At ikke et isolert sett ypperlig spor som «Sculptures of Anything Goes» når helt opp i sammenhengen, sier minimalt om låten og alt om sammenhengen.

Apropos Bowie: Alex Turner er for alvor i ferd med å skrive seg inn historiebøkene som en av sin generasjons mest givende låtskrivere og vokalister.

Tekstene pendler mellom skakk eksistensialisme, glamorøse snapshots og trøblete romantikk, men Turners dynamikk som sanger og formidler kan gjøre selv de mest kryptiske tekstlinjer («Don’t get emotional, that ain’t like you/ yesterday’s still leaking through the roof») til noe som minner mistenkelig om potent poesi.

«The Car» vil helt sikkert oppleves for nylakkert og blankpolert for fans som lengter tilbake til den ungdommelige råskapen fra debuten «Whatever People Say I Am, That's What I'm Not», eller for den saks skyld den struttende, Josh Homme-assisterte «AM».

Resten av oss kan glede oss over et band som ikke gidder å gjenta seg selv. På ferden skaper de musikk som er utstyrt med to essensielle kvaliteter – umiddelbar slagkraft, om enn av den silkemyke sorten i denne runden, og lang, lang holdbarhet.

BESTE LÅT: «There’d Better Be a Mirrorball»