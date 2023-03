HYTTELIV: Kiesa «Kiesza» Rae Ellestad har tatt med seg sine to hunder til Norge.

Kiesza flyttet til Norge: − Trenger norsk kjæreste

Den kanadiske popstjernen (34) har flyttet inn på hytte i Lillehammer for å få en «ny start» etter bilulykken som satte en bråbrems for karrieren.

– Jeg elsker Norge. Det har jeg alltid gjort. Men om det er genene eller hjertet som har skapt denne lengselen i meg, vet jeg ikke, sier Kiesza smilende når VG møter henne i platestudio i Oslo.

Hun heter egentlig Kiesa Rae Ellestad. Etternavnet stammer fra oldeforeldrene, som kom fra Fagernes, men som bosatte seg i Canada.

– Jeg er usikker på om bestefaren min ble født i Norge eller Canada, men pappa og jeg er født i Canada, forklarer hun.

Kiesza tok verden med storm i 2014, med debutlåten «Hideaway». Hiten har over 300 millioner avspillinger på Spotify, og musikkvideoen nær 280 millioner visninger på YouTube.

På fire måneder gikk Kiesza fra å være en «sultende artist» til å bli superstjerne og stå foran 90.000 mennesker på Wembley i London. De neste par årene reiste hun verden rundt, vant priser – og opptrådte foran 70.000 på Rådhusplassen i Oslo.

En biltur i Toronto 9. juni 2017 skulle sette en stopper.

– Jeg satt i baksetet på en Uber, da en taxi kjørte på rødt lys og smalt inn i siden på oss.

Kiesza så bilen komme, krøp sammen i baksetet og fikk et kraftig støt mot hodet.

– Det endte med en veldig alvorlig hjernerystelse, en traumatisk hjerneskade traumatisk hjerneskadeTraumatisk hjerneskade er definert som en endring i hjernens funksjon som er forårsaket av en ytre kraft. (FHI). Lenge kunne jeg ikke gjøre noe som helst, forteller Kiesza, som de første to årene tilbrakte mest tid i sengen.

HODESMERTER: Kiesza beskriver hvordan det er å leve med etterdønningene av bilkrasjen.

Hun klarte imidlertid å gi ut et album i 2020 og jobber nå med et nytt.

– Men de siste seks årene har vært vanskelige. Selv om det går fremover, plages jeg mye med klasehodepine og trykk i hjernen. Fortsatt har jeg dager der jeg våkner og lurer på hvordan jeg skal klare å leve med dette.

Særlig savner hun å danse som før.

– Jeg har måttet sørge over å miste den Kiesza jeg var.

På de verste dagene bruker 34-åringen en slags ishjelm for å kjøle ned hodet. Iblant mister hun balansen og blir ør. Andre ganger svikter synet.

– Jeg kan oppleve helt psykedeliske ting i hodet, som er vanskelig å beskrive. Plutselig får jeg uutholdelige lysglimt, eller så kan en høy lyd trigge noe. Men noe av det mest krevende med en hjerneskade, er at den er usynlig for andre.

Lenge trodde Kiesza at dance-karrieren var over. Hun har derfor brukt tid på å utforske andre sjangere.

– Jeg prøver å akseptere den jeg er blitt, en som ikke klarer å gjøre like mye lenger. Men nå beveger jeg meg tilbake til dance igjen, bare på en litt annen måte.

Og nå har hun altså leid en hytte i skogen i Lillehammer, sammen med sine to hunder.

ENGASJERT: Kiesza synger om sin egen turbulente reise på sin kommende plate. VG fikk en smakebit i studio i Oslo.

Ved siden av jobber Kiesza som mentor ved musikkskolen Limpi LimpiLillehammer Institute of Music Production and Industries i samme by.

– Jeg vil ha en ny start, på et fredfullt sted. Jeg blir i Norge så lenge jeg kan, i første omgang til sommeren. Da må jeg fornye visumet, forklarer hun.

Hun spøker om en plan B:

– Finn en ektemann til meg her, så jeg kan bli værende for godt. Hva med et TV-show? «Ungkarskvinnen»? Litt sånn: La oss hjelpe Kiesza med å finne en norsk mann, sier hun og ler.

– Det kan du bruke som overskrift. Kiesza trenger norsk kjæreste!

– Det betyr at du er singel nå?

– Ja, jeg har lagt alt bak meg for å komme hit.

Kiesza tar imot i VG i platestudioet til Seeb, den norske EDM-produsentduoen Simen Eriksrud (47) og Espen Berg (52).

TRIO: – Kanskje vi lager nytt band! sier Kiesza, her i Livingroom Studis med Espen Berg (t.v.) og Simen Eriksrud, også kjent som Seeb.

Hun jobbet med dem allerede før de ble Seeb, flere år før Seeb passerte en milliard avspillinger med «I Took A Pill In Ibiza» (i skrivende stund nær 1,7 milliarder avspillinger).

Det hele startet med at Kiesza «forelsket» seg i norske Donkeyboy og i 2013 fikk gjøre «Triggerfinger» med dem.

– Jeg var besatt og skrev til dem på Facebook. Og så besøkte jeg dem i Norge.

2013: Kiesza under et møte med VG i Drammen, der hun besøkte norske Donkeyboy-originalene, ikke bare bildene. Hun røper at hun har mer på gang med dem nå.

Donkeyboy jobbet med Seeb, og Kiesza berømmer «skjebnen», som for ti år siden sørget for at hun fikk overta plassen på en låtskrivercamp med Seeb i New York, fordi en annen ble syk.

– Ingen ville jo gi meg en sjanse på den tiden, ler hun.

– Det var også vårt første besøk i New York, erindrer Eriksrud.

FØRSTE MØTE: Kiesza Ellestad omgitt av Espen Berg (f.v.) og Simen Eriksrud for ti år siden.

Når de tre nå møtes i studio, er gjensynsgleden stor.

– Karrierene våre er viklet sammen på et merkelig vis. Vi har mye «unfinished business», sier Eriksrud og ler.

Berg gir Kiesza mye av æren for at hun var med på å «kickstarte» Seebs karriere, da de produserte en låt på hennes første plate og senere laget remiks.

– Så det er en sterk forbindelse her, sier han.

STEMNING: Espen Berg (t.v.), Kiesza og Simen Eriksrud finner fortsatt tonen. Seeb slapp fredag ny singel, «Submarine».

Kiesza har nok låter til flere album. Hun lager i tillegg kunst, poesi og musikaler. 34-åringen mener krisen har gjort henne mer kreativ.

– Smerte kan på et underlig vis være inspirerende.

Den kommende dance-platen har folkemusikkpreg.

– VGs lesere er de første som får vite at jeg i tillegg lager en langfilm. Den handler om en kvinnelig Indiana Jones, som må overvinne mange hindre for å finne skatten i seg selv, etter at livet har falt i grus.

FAVNEN FULL: Kiesza vant flere statuetter under Juno Awards i Hamilton i Ontario i 2015.

Kiesza skal selv spille hovedrollen i filmen, basert på egen historie.

Sangeren er for øvrig i en pågående rettsprosess etter ulykken.

– Men søksmål og sånne ting tar mange år, sier hun.

Nå er fokuset på å bli friskere og samtidig hjelpe andre. På Limpi bruker hun egne erfaringer.

– Jeg har min egen rehabiliteringsteknikk, der jeg hjelper studentene med stressmestring og med å vokse som mennesker og musikere.

PÅ SCENEN: Kiesza under Much Music Video Awards i Toronto i 2014.

Kiesza har jobbet ved Limpi også tidligere, men til nå bare besøkt skolen i et par dager om gangen.

– Nå nyter jeg fast base, og jeg elsker naturen. Den er helbredende. Det er jo de enkle tingene i livet som betyr noe. Som en hytte og to hunder, sier hun smilende.

– Men ... Jeg har ennå ikke besøkt Fagernes. Det må jeg snart.

