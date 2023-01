FORTELLER OM BOMMERT: Katy Perry, her avbildet nå i helgen.

Katy Perry sier hun avslo å jobbe med Billie Eilish: − Diger tabbe

– Ikke la dette lekke ut på nett, sier Perry spøkefullt i en ny video.

Katy Perry (38), en av verdens største popstjerner et tiårs tid tilbake, angrer på at hun ikke grep sjansen til å jobbe med en av sine arvtagere da hun hadde muligheten.

I en seanse lagt ut på TikTok av radiostasjonen KIIS-FM i Los Angeles, forteller Perry at hun for noen år siden fikk en e-post fra en medarbeider i plateselskapet hennes, som mente de burde jobbe med en artist og en låt denne hadde fått tilsendt.

– Det var en sang kalt «Ocean Eyes», og det var liksom bare en blond jente, sier Perry.

– Og jeg var sånn «næh, kjedelig».

Milliard-miss

«Ocean Eyes» er en låt av den gang ukjente Billie Eilish (14 da, 21 nå). Hun la den ut på SoundCloud høsten 2015, og sangen gikk kjapt viralt.

Den ble senere gitt ut på ny, som hennes andre offisielle singel – og var medvirkende til å gi Eilish hennes store gjennombrudd.

STOR: Billie Eilish har vært en av de største internasjonale popartistene de siste årene.

«Ocean Eyes» har nå passert en milliard strømminger på Spotify alene.

Katy Perry har kun én låt som kan vise til det samme, «Dark Horse».

Eilish for sin del har flere slike, endog to som har bikket to milliarder Spotify-spillinger.

(For ordens skyld: Perry hadde sine største hits før strømming og Spotify ble internasjonalt dominerende, og sammenligningen er ikke helt matematisk rettferdig i så måte.)

Ba Billie ta kontakt

I videoen sperrer Katy Perry opp øynene etter å ha fortalt om muligheten hun angivelig glapp.

– Stor tabbe, sier hun med en grimase.

– Diger tabbe. Ikke la dette lekke ut på nett, ler Perry, og publikum ler med henne.

Billie Eilish har ikke kommentert saken i skrivende stund.

Det skal imidlertid være god stemning mellom Perry og Eilish nå.

I Eilish-dokumentaren «The World’s A Little Blurry» fra 2021 kan man se dem møtes backstage på Coachella-festivalen.

MØTTES: Katy Perry (t.v.), Orlando Bloom og Billie Eilish.

I sekvensen er Perrys daværende forlovede, nå ektemann, Orlando Bloom også til stede – uten at Eilish kjenner ham igjen sånn umiddelbart.

– Min forlovede, som egentlig ikke hører på moderne musikk, spiller bare deg i bilen hele tiden, sier Perry til Eilish der.

Perry sier også at hun er stolt av Eilish, og setter døren på vidt gap:

– Jeg vil bare si, dette kommer til å bli vilt en ti års tid. Hvis du på noe tidspunkt trenger noen å snakke med ... for det er en underlig reise.

– Jeg vet at du vet, svarer Eilish.

De to amerikanske stjernene har for øvrig til felles at de begge – mens de var på høyden av sin popularitet – har lovprist og senere møtt den norske popstjernen Aurora Aksnes.