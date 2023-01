GOD STEMNING: Robin Helmersen (til høyre) overlevde så vidt takraset han fikk i hodet i 2010. Nå er han en av låtskriverne bak broren Rasmus Thallaugs MGP-bidrag.

MGP-låtskriver Robin: − Jeg var død i fire minutter

TØNSBERG(VG) I 2010 svevde Robin Helmersen (36) mellom liv og død i flere måneder. Lørdag kan han oppleve å gå til Melodi Grand Prix-finalen som med-låtskriver for broren Rasmus Thalls «Tresko».

Robin Helmersen fikk i 2010 en svær isklump i hodet etter et takras på Frogner i Oslo. Siden har han vært på rehabilitering og kjempet seg tilbake til livet - og tatt skritt fremover hver eneste dag.

Det er nettopp dette bror Rasmus Thalls MGP-bidrag, «Tresko», og hans «Tresko Challenge» handler om.

– Ett skritt frem er ett skritt i riktig retning, sier Rasmus.

Les også MGP: Skrev sang om bror som nær døde I et Melodi Grand Prix der hele fire deltagere tidligere har vunnet konkurransen, har Rasmus Thallaug (30) kanskje det…

– Velkommen! hoies det fra en oppreist Robin Helmersen da VG besøker leiligheten hans over kultursenteret Kilden i hjembyen Tønsberg.

Der er også tredjebror, Thomas (34), og Rasmus’ kjæreste, Farida Bolseth Benounis (32) - selv MGP-finalist så sent som i fjor.

– Jeg er yngst, Thomas i midten og Robin er eldst. De originale tripp, trapp, tresko!

Gliset til Rasmus er nesten like bredt som Robins. For er det én ting som isklumpen for tretten år siden ikke klarte å ta fra Robin, er det livsglede og livsgnist.

– Du får si fra om jeg snakker for fort. Jeg gjør det når jeg blir ivrig, sier Robin.

- Jeg har til gode å høre ham klage over noe, sa Robins far, Rune Vedvik, allerede i de omfattende rettsrundene for å få erstatning for over ti år siden.

Rasmus og Robin sier det også; Robin klager aldri. Han spøker til og med om at han ikke fikk en isklump i hodet, men skled mens han danset.

– Men se her da, sier Robin og slår rundt med armene.

– Jeg har dette her, hva er det jeg har å klage over?

– Ingen tunge dager?

– Ingen!

– Han er bare en happy fyr. Det er ganske vilt å tenke på hvor langt han har kommet, sier Thomas.

– Han trengte jo hjelp til alt.

Etter ulykken var storfamilien i tvil om Robin i det hele tatt kom til å overleve. Fem måneder senere fikk de tommelen opp av legene; Robin klarer seg. Men han måtte starte livet på nytt. Både å snakke og gå.

– På et tidspunkt var det ett blunk, det betydde ja. To blunk betydde nei.

Da hadde Robin også overlevd 14 inngrep i hodet.

– Surrealistisk, sier Rasmus i dag.

GJENGEN: Under det legendariske Beatles-bildet troner gjengen som håper på finaleplass i Melodi Grand Prix lørdag; fra høyre Rasmus Thalls kjæreste og med-låtskriver Farida Bolseth Benounis, deretter brødrene Thomas Johnsen Helmersen, med-låtskriver Robin Helmersen og Rasmus Thallaug, med Thall som artist-etternavn.

Så gestikulerer Robin selv og vil ha talerett. Motorikk og artikulasjon er ikke som før, men tydelig er han:

– Vet du hva mitt første ord var da jeg klarte å snakke igjen? Faen!

Robin hikster over minnet.

– Og vet du hva det første jeg spurte om etter at jeg kom ut av koma? Snus!

– Og det fikk du?

– Jaaa!

Les også Robin (24) i koma etter isras - familien optimistisk (VG Nett) - Legene mener han er utenfor livsfare, sier onkelen til 24-åringen som tirsdag ble slått bevisstløs av is som…

Før ulykken var Robin Helmersen en atletisk mann i svært god form. Det reddet trolig livet hans også.

– Jeg var død i fire minutter, men blodet sirkulerte likevel i kroppen, forteller Robin og gjør sirkelbevegelser med hendene.

– Fysikken reddet livet ditt?

– Å ja. Hvis ikke, hadde jeg vært død.

EN RAR VERDEN: Robin har tatovert et sitat fra The Doors’ Jim Morrison på underarmen, fra låten «Waiting For The Sun». Musikk er en helt vesentlig del av Robins hverdag.

Brødrene Rasmus og Thomas fremhever hele veien hvor imponert de er over broren.

– Det tok to år før jeg kunne snakke, sier Robin.

Gåstolen ga han opp for to år siden. Nå er det daglige push ups mens han vasker gulvet. Selvsagt til full musikk.

Så tar han opp mobilen, går inn på Spotify og finner sitt musikalske alias - Robinem. Positiviteten er merkbar der også: Jeg har det helt topp, synger han på «Jeg velger å smile».

Les også Robins nye liv Isblokken som traff Robin i hodet, forandret livet hans fullstendig. I flere måneder svevde han mellom liv og død.

Musikken har alltid vært bindeleddet mellom brødrene. Hver morgen går Rasmus og Thomas inn på Snap - de vet det kommer noe fra Robin.

– Kjæresten min, Farida, er min musikkpartner, men Robin er mitt musikk-kompass. Hver morgen blæster han noe fra Spotify som vi kanskje ikke har hørt før. Hver eneste morgen! Han er trendsetteren i vår familie på alle områder, sier Rasmus.

Rasmus Thallaug er klar på at Robin er hans store inspirasjon og motivasjon musikalsk. Uten broren hadde han ikke blitt artist, sier han. Med deltagelse i Melodi Grand Prix har han også fått muligheten til å gi brorens historie den oppmerksomheten den fortjener.

– Historien hans er bare så inspirerende og verdifull. Robin kan være et talerør for mange i samme situasjon; alt og alle har lik verdi - vi kan ikke minimere en person bare fordi hun eller han ikke er helt som alle andre. Men se på Robin! Han er ikke hjerneskadd, han er akkurat som oss!